Під час обшуку у жителя Ківерцівського району знайшли пів кілограма наркотиків

Рослини коноплі, вагою 500 грамів, оперативники виявили під час проведення санкціонованого обшуку у гаражі за місцем проживання 34-річного жителя Ківерцівського району. Чоловік залишив їх там сушитись.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області © Офіційний сайт Національної поліції.Виявлені наркотики вилучили та направили на дослідження у Волинській науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.За фактом незаконного виготовлення, зберігання наркотичних засобів поліція розпочала кримінальне провадження за частиною 1 статті 309 Кримінального кодексу України. Правопорушнику загрожує, зокрема, до п’яти років обмеження волі. Триває слідство.Цього ж дня у Ковельському районі співробітники управління боротьби із наркозлочинністю під час санкціонованого обшуку вилучили у 42-річного місцевого жителя висушений канабіс та коноплі.