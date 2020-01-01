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Під час обшуку у жителя Ківерцівського району знайшли пів кілограма наркотиків

Під час обшуку у жителя Ківерцівського району знайшли пів кілограма наркотиків
Рослини коноплі, вагою 500 грамів, оперативники виявили під час проведення санкціонованого обшуку у гаражі за місцем проживання 34-річного жителя Ківерцівського району. Чоловік залишив їх там сушитись.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області © Офіційний сайт Національної поліції.

Виявлені наркотики вилучили та направили на дослідження у Волинській науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

За фактом незаконного виготовлення, зберігання наркотичних засобів поліція розпочала кримінальне провадження за частиною 1 статті 309 Кримінального кодексу України. Правопорушнику загрожує, зокрема, до п’яти років обмеження волі. Триває слідство.

Під час обшуку у жителя Ківерцівського району знайшли пів кілограма наркотиків
Під час обшуку у жителя Ківерцівського району знайшли пів кілограма наркотиків


Цього ж дня у Ковельському районі співробітники управління боротьби із наркозлочинністю під час санкціонованого обшуку вилучили у 42-річного місцевого жителя висушений канабіс та коноплі.

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Теги: наркотики, Волинь, поліція
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