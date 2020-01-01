Лучанина, якого підозрюють у торгівлі наркотиками через закладки, відпустили під домашній арешт
Сьогодні, 15:03
Прокурори Луцької місцевої прокуратури оскаржать рішення суду першої інстанції про обрання 23-річному лучанину, підозрюваному у наркозлочинах, запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.
Нагадаємо, молодика затримали 15 вересня 2020 року одразу після отримання ним у відділенні поштового оператора посилки із 84 г канабісу.
У ході обшуку в оселі та автомобілі чоловіка правоохоронці вилучили обладнання для зважування і фасування наркотиків та згортки із речовинами, підготовленими до збуту.
Молодику повідомили про підозру у неодноразовому незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту й збуті особливо небезпечного наркотичного засобу (ч.2 ст. 307 КК України).
У кримінальному провадженні призначили низку експертиз.
Прокурори наполягали на обранні підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, проте суд обрав йому домашній арешт.
Вважаючи такий запобіжний захід занадто м'яким, прокуратура оскаржить рішення суду в апеляційному порядку.
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Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.
Нагадаємо, молодика затримали 15 вересня 2020 року одразу після отримання ним у відділенні поштового оператора посилки із 84 г канабісу.
У ході обшуку в оселі та автомобілі чоловіка правоохоронці вилучили обладнання для зважування і фасування наркотиків та згортки із речовинами, підготовленими до збуту.
Молодику повідомили про підозру у неодноразовому незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту й збуті особливо небезпечного наркотичного засобу (ч.2 ст. 307 КК України).
У кримінальному провадженні призначили низку експертиз.
Прокурори наполягали на обранні підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, проте суд обрав йому домашній арешт.
Вважаючи такий запобіжний захід занадто м'яким, прокуратура оскаржить рішення суду в апеляційному порядку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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