Лучанина, якого підозрюють у торгівлі наркотиками через закладки, відпустили під домашній арешт





Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.



Нагадаємо, молодика



У ході обшуку в оселі та автомобілі чоловіка правоохоронці вилучили обладнання для зважування і фасування наркотиків та згортки із речовинами, підготовленими до збуту.



Молодику повідомили про підозру у неодноразовому незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту й збуті особливо небезпечного наркотичного засобу (ч.2 ст. 307 КК України).



У кримінальному провадженні призначили низку експертиз.



Прокурори наполягали на обранні підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, проте суд обрав йому домашній арешт.

Вважаючи такий запобіжний захід занадто м'яким, прокуратура оскаржить рішення суду в апеляційному порядку.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Прокурори Луцької місцевої прокуратури оскаржать рішення суду першої інстанції про обрання 23-річному лучанину, підозрюваному у наркозлочинах, запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.Нагадаємо, молодика затримали 15 вересня 2020 року одразу після отримання ним у відділенні поштового оператора посилки із 84 г канабісу.У ході обшуку в оселі та автомобілі чоловіка правоохоронці вилучили обладнання для зважування і фасування наркотиків та згортки із речовинами, підготовленими до збуту.Молодику повідомили про підозру у неодноразовому незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту й збуті особливо небезпечного наркотичного засобу (ч.2 ст. 307 КК України).У кримінальному провадженні призначили низку експертиз.Прокурори наполягали на обранні підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, проте суд обрав йому домашній арешт.Вважаючи такий запобіжний захід занадто м'яким, прокуратура оскаржить рішення суду в апеляційному порядку.

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