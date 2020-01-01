Розпилили газ і били молотком по голові господаря: подробиці зухвалого пограбування квартири у Луцьку
Сьогодні, 16:20
У поліції розповіли подробиці про розбійний напад у Луцьку, який трапився 17 вересня на проспекті Перемоги.
Відомо, що двоє невідомих осіб подзвонили в двері заявника близько 5-ї години ранку, а, коли той їм відчинив, розпилили на нього сльозогінний газ та нанесли кілька ударів молотком по голові й проникли всередину, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Потерпілий на кілька хвилин втратив свідомість, а коли прийшов до тями, виявив відсутність цінних речей та предметів і зателефонував в поліцію.
Злодії заволоділи мобільним телефоном, електроінструментами, побутовою технікою та іншими речами громадянина.
«Під час проведення оперативно-розшукових заходів працівники карного розшуку поспілкувались з більш, ніж двадцятьма особами, які раніше мали проблеми з законом і мешкають в районі скоєння розбою, також перевірили місця можливого збуту викраденого майна. Окрім того, опитали кілька десятків людей, аби встановити можливих очевидців події. Завдяки ретельним і злагодженим діям того ж дня оперативники отримали інформацію про двох осіб, які, як встановили згодом, перебували поблизу місця скоєння злочину. Проводивши цю роботу, встановили і місця знаходження частини викраденого в потерпілого майна. Саме ці професійні дії і вивели на слід підозрюваних у скоєнні зухвалого розбою», - розповів начальник управління карного розшуку Руслан Гамольчук.
Обох їх уже сьогодні, 18 вересня, затримали.
Один з них – 37-річний лучанин, який неодноразово судимий за злочини майнового характеру та притягувався до адміністративної відповідальності.
Другий фігурант – 29-річний мешканець Маневицького району, який в серпні скоїв крадіжку на вулиці Вахтангова, у Луцьку, завдавши потерпілим матеріальної шкоди на понад 7 тисяч гривень.
Наразі вирішують питання про обрання їм запобіжного заходу.
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Відомо, що двоє невідомих осіб подзвонили в двері заявника близько 5-ї години ранку, а, коли той їм відчинив, розпилили на нього сльозогінний газ та нанесли кілька ударів молотком по голові й проникли всередину, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Потерпілий на кілька хвилин втратив свідомість, а коли прийшов до тями, виявив відсутність цінних речей та предметів і зателефонував в поліцію.
Злодії заволоділи мобільним телефоном, електроінструментами, побутовою технікою та іншими речами громадянина.
«Під час проведення оперативно-розшукових заходів працівники карного розшуку поспілкувались з більш, ніж двадцятьма особами, які раніше мали проблеми з законом і мешкають в районі скоєння розбою, також перевірили місця можливого збуту викраденого майна. Окрім того, опитали кілька десятків людей, аби встановити можливих очевидців події. Завдяки ретельним і злагодженим діям того ж дня оперативники отримали інформацію про двох осіб, які, як встановили згодом, перебували поблизу місця скоєння злочину. Проводивши цю роботу, встановили і місця знаходження частини викраденого в потерпілого майна. Саме ці професійні дії і вивели на слід підозрюваних у скоєнні зухвалого розбою», - розповів начальник управління карного розшуку Руслан Гамольчук.
Обох їх уже сьогодні, 18 вересня, затримали.
Один з них – 37-річний лучанин, який неодноразово судимий за злочини майнового характеру та притягувався до адміністративної відповідальності.
Другий фігурант – 29-річний мешканець Маневицького району, який в серпні скоїв крадіжку на вулиці Вахтангова, у Луцьку, завдавши потерпілим матеріальної шкоди на понад 7 тисяч гривень.
Наразі вирішують питання про обрання їм запобіжного заходу.
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