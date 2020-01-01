Випускники луцького університету отримали офіцерські погони. ФОТО





35 випускників кафедри військової підготовки отримали офіцерські погони та звання «Молодший лейтенант запасу»,



Урочистості відбулися на Театральному майдані Луцька. Розпочався захід із спільного виконання Державного Гімну України та проголошення наказу Міністерства оборони України. По тому, присутні схилили голови у хвилині мовчання в пам’ять про полеглих захисників держави.



Згодом із вітальною промовою виступив в.о. ректора Луцького НТУ Петро Савчук: «Панове офіцери, сьогодні ми беремо участь у прекрасному святковому заході і маємо можливість привітати колишніх курсантів, а сьогодні вже військових офіцерів, випускників кафедри військової підготовки Луцького НТУ. Ваш вибір вступити на військову кафедру, успішно завершити навчання та отримати погони молодших лейтенантів, гідний поваги. Те, що ми спільно робимо для зміцнення обороноздатності України - не лише наш обов’язок, але і те, що показує зовнішньому ворогу та світовому співтовариству, що у Луцьку, в нашому університеті є достойне підсилення Збройних Сил України для захисту територіальної цілісності потужної держави».



Петро Савчук подякував випускникам за наполегливе навчання і побажав легкого та щасливого військового шляху.



Взяли участь в урочистостях комісар Луцького військового комісаріату Василь Худик, заступник командира частини по роботі з особовим складом майор Олександр Дрельчук, проректори з науково-педагогічної роботи Луцького НТУ Валентина Ткачук та Сергій Шимчук, офіцерський склад кафедри військової підготовки.



Своєю чергою, привітав новоспечених офіцерів заступник обласного військового комісаріату Юрій Кучер. Він висловив впевненість у тому, що значна частина із випускників військової кафедри поповнять лави ЗСУ та інших військових формувань та будуть зміцнювати обороноздатність нашої держави.



Натомість отаман Козацького Стрілецького Братства Володимир Перчук закликав молодих офіцерів бути сміливими, активними і розуміти, що вони – рушійна сила успішного державотворення.



Насамкінець, привітали випускників вихованці клубу спортивного бального танцю «Арт денс», а оркестр Національної гвардії України виконав урочистий марш.



Додамо, що протягом двох років курсанти навчалися бойовому застосуванню зброї, вивчали основи військової справи та проходили психологічну підготовку, аби отримати своє первинне військове звання. Нещодавно випускники кафедри урочисто присягнули на вірність українському народові, а нині отримали заслужене звання «Молодшого лейтенанта запасу».







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Випускникам кафедри військової підготовки Луцького НТУ вручили офіцерські погони.35 випускників кафедри військової підготовки отримали офіцерські погони та звання «Молодший лейтенант запасу», йдеться на сайті вишу.Урочистості відбулися на Театральному майдані Луцька. Розпочався захід із спільного виконання Державного Гімну України та проголошення наказу Міністерства оборони України. По тому, присутні схилили голови у хвилині мовчання в пам’ять про полеглих захисників держави.Згодом із вітальною промовою виступив в.о. ректора Луцького НТУ: «Панове офіцери, сьогодні ми беремо участь у прекрасному святковому заході і маємо можливість привітати колишніх курсантів, а сьогодні вже військових офіцерів, випускників кафедри військової підготовки Луцького НТУ. Ваш вибір вступити на військову кафедру, успішно завершити навчання та отримати погони молодших лейтенантів, гідний поваги. Те, що ми спільно робимо для зміцнення обороноздатності України - не лише наш обов’язок, але і те, що показує зовнішньому ворогу та світовому співтовариству, що у Луцьку, в нашому університеті є достойне підсилення Збройних Сил України для захисту територіальної цілісності потужної держави».Петро Савчук подякував випускникам за наполегливе навчання і побажав легкого та щасливого військового шляху.Взяли участь в урочистостях комісар Луцького військового комісаріату, заступник командира частини по роботі з особовим складом майор, проректори з науково-педагогічної роботи Луцького НТУта, офіцерський склад кафедри військової підготовки.Своєю чергою, привітав новоспечених офіцерів заступник обласного військового комісаріату. Він висловив впевненість у тому, що значна частина із випускників військової кафедри поповнять лави ЗСУ та інших військових формувань та будуть зміцнювати обороноздатність нашої держави.Натомість отаман Козацького Стрілецького Братствазакликав молодих офіцерів бути сміливими, активними і розуміти, що вони – рушійна сила успішного державотворення.Насамкінець, привітали випускників вихованці клубу спортивного бального танцю «Арт денс», а оркестр Національної гвардії України виконав урочистий марш.Додамо, що протягом двох років курсанти навчалися бойовому застосуванню зброї, вивчали основи військової справи та проходили психологічну підготовку, аби отримати своє первинне військове звання. Нещодавно випускники кафедри урочисто присягнули на вірність українському народові, а нині отримали заслужене звання «Молодшого лейтенанта запасу».

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