Як адаптувалися у Луцькому зоопарку нові екзотичні мешканці
Сьогодні, 14:22
Цими вихідними Луцький зоопарк поповнився новою парою ссавців родини котячих - сервалами. Тварин надали на перетримку до луцького звіринцю з дружнього львівського "Лімпопо".
Про це розповіла Суспільному директорка зоопарку Людмила Денисенко.
"Практика обміну тваринами між дружніми зоопарками не нова", - каже Людмила Денисенко. Зоопарки не мають можливості купити тварин, тому часто обмінюються. На таких умовах у Луцькому зоопарку вже 5 років живуть тигри.
Сервали потрапили до звіринцю через те, що був вільний вольєр, який підходив для цих тварин, тому вони тимчасово оселилися тут. Усі вольєри, які будуються у Луцькому звіринці за власно зароблені гроші, - розповідає директорка. Цього року планують збудувати новий вольєр для павичів.
Після приїзду тварини вже адаптували до нової оселі, - розповіла директорка звіринцю. Самець виходив зі сховку погуляти вольєром. Самка виходила вночі, оскільки ці тварини звикли вести нічний спосіб життя.
Ссавці походять родом із Африки. У дикій природі сервали живуть серед боліт та очерету. Полюють на гризунів, птахів та жаб. Мають довгі ноги, великі вуха, та забарвлення, як у гепардів.
Сервали від їжі не відмовляються на новому місці проживання. Це хороша ознака, що їм тут комфортно, - каже Людмила Денисенко. До їхнього раціону входить - курятина та яловичина.
Тварини перебуватимуть у Луцьку впродовж 2-3 років.
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Про це розповіла Суспільному директорка зоопарку Людмила Денисенко.
"Практика обміну тваринами між дружніми зоопарками не нова", - каже Людмила Денисенко. Зоопарки не мають можливості купити тварин, тому часто обмінюються. На таких умовах у Луцькому зоопарку вже 5 років живуть тигри.
Сервали потрапили до звіринцю через те, що був вільний вольєр, який підходив для цих тварин, тому вони тимчасово оселилися тут. Усі вольєри, які будуються у Луцькому звіринці за власно зароблені гроші, - розповідає директорка. Цього року планують збудувати новий вольєр для павичів.
Після приїзду тварини вже адаптували до нової оселі, - розповіла директорка звіринцю. Самець виходив зі сховку погуляти вольєром. Самка виходила вночі, оскільки ці тварини звикли вести нічний спосіб життя.
Ссавці походять родом із Африки. У дикій природі сервали живуть серед боліт та очерету. Полюють на гризунів, птахів та жаб. Мають довгі ноги, великі вуха, та забарвлення, як у гепардів.
Сервали від їжі не відмовляються на новому місці проживання. Це хороша ознака, що їм тут комфортно, - каже Людмила Денисенко. До їхнього раціону входить - курятина та яловичина.
Тварини перебуватимуть у Луцьку впродовж 2-3 років.
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