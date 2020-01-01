Як адаптувалися у Луцькому зоопарку нові екзотичні мешканці





Про це розповіла Людмила Денисенко.



"Практика обміну тваринами між дружніми зоопарками не нова", - каже Людмила Денисенко. Зоопарки не мають можливості купити тварин, тому часто обмінюються. На таких умовах у Луцькому зоопарку вже 5 років живуть тигри.



Сервали потрапили до звіринцю через те, що був вільний вольєр, який підходив для цих тварин, тому вони тимчасово оселилися тут. Усі вольєри, які будуються у Луцькому звіринці за власно зароблені гроші, - розповідає директорка. Цього року планують збудувати новий вольєр для павичів.



Після приїзду тварини вже адаптували до нової оселі, - розповіла директорка звіринцю. Самець виходив зі сховку погуляти вольєром. Самка виходила вночі, оскільки ці тварини звикли вести нічний спосіб життя.



Ссавці походять родом із Африки. У дикій природі сервали живуть серед боліт та очерету. Полюють на гризунів, птахів та жаб. Мають довгі ноги, великі вуха, та забарвлення, як у гепардів.



Сервали від їжі не відмовляються на новому місці проживання. Це хороша ознака, що їм тут комфортно, - каже Людмила Денисенко. До їхнього раціону входить - курятина та яловичина.



Тварини перебуватимуть у Луцьку впродовж 2-3 років.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Цими вихідними Луцький зоопарк поповнився новою парою ссавців родини котячих - сервалами. Тварин надали на перетримку до луцького звіринцю з дружнього львівського "Лімпопо".Про це розповіла Суспільному директорка зоопарку"Практика обміну тваринами між дружніми зоопарками не нова", - каже Людмила Денисенко. Зоопарки не мають можливості купити тварин, тому часто обмінюються. На таких умовах у Луцькому зоопарку вже 5 років живуть тигри.Сервали потрапили до звіринцю через те, що був вільний вольєр, який підходив для цих тварин, тому вони тимчасово оселилися тут. Усі вольєри, які будуються у Луцькому звіринці за власно зароблені гроші, - розповідає директорка. Цього року планують збудувати новий вольєр для павичів.Після приїзду тварини вже адаптували до нової оселі, - розповіла директорка звіринцю. Самець виходив зі сховку погуляти вольєром. Самка виходила вночі, оскільки ці тварини звикли вести нічний спосіб життя.Ссавці походять родом із Африки. У дикій природі сервали живуть серед боліт та очерету. Полюють на гризунів, птахів та жаб. Мають довгі ноги, великі вуха, та забарвлення, як у гепардів.Сервали від їжі не відмовляються на новому місці проживання. Це хороша ознака, що їм тут комфортно, - каже Людмила Денисенко. До їхнього раціону входить - курятина та яловичина.Тварини перебуватимуть у Луцьку впродовж 2-3 років.

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