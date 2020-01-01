Керівника «Волиньвугілля» зловили п’яним за кермом

Анатолія Головко.



Як повідомили



Поліцейські склали протокол за ч.1 ст. 130 КУпАП. Водій відмовився підписати протокол.



За кермом був тимчасово виконуючий обов’язки гендиректора Волиньвугілля Анатолій Головко, технічний директор.



Нагадаємо, 21-го вересня повідомили про





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