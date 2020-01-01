Керівника «Волиньвугілля» зловили п’яним за кермом
Сьогодні, 09:42
21-го вересня у Нововолинську поліцейські склали протокол за п’яне водіння на виконуючого обов’язки генерального директора ДП «Волиньвугілля» Анатолія Головко.
Як повідомили БУГу, патрульні зупинили водія KIA Sportage з ознаками алкогольного сп’яніння. Проходити освідування чоловік відмовився.
Поліцейські склали протокол за ч.1 ст. 130 КУпАП. Водій відмовився підписати протокол.
За кермом був тимчасово виконуючий обов’язки гендиректора Волиньвугілля Анатолій Головко, технічний директор.
Нагадаємо, 21-го вересня повідомили про звільнення в.о. генерального директора вугільного підприємства Юрій Благута, який написав заяву.
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Як повідомили БУГу, патрульні зупинили водія KIA Sportage з ознаками алкогольного сп’яніння. Проходити освідування чоловік відмовився.
Поліцейські склали протокол за ч.1 ст. 130 КУпАП. Водій відмовився підписати протокол.
За кермом був тимчасово виконуючий обов’язки гендиректора Волиньвугілля Анатолій Головко, технічний директор.
Нагадаємо, 21-го вересня повідомили про звільнення в.о. генерального директора вугільного підприємства Юрій Благута, який написав заяву.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Довбодятли! Ч. 4 ст. 130 - відмова від проведення освідування. Складіть нормально новий протокол поки ще ж час
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