У Луцькому районі жорстоко побили чоловіка, потерпілий – у реанімації
Сьогодні, 11:41
У Луцькому районі чоловік мало не до смерті побив односельчанина.
Інцидент трапився у неділю ввечері, повідомляє сектор комункації поліції Волині.
Під час конфлікту за місцем проживання 47-річного жителя Луцького району сусід, 25-річний волинянин, побив його.
Постраждалого з тілесними ушкодження госпіталізували у відділення реанімації.
Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Нині вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.
Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі. Триває слідство.
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Інцидент трапився у неділю ввечері, повідомляє сектор комункації поліції Волині.
Під час конфлікту за місцем проживання 47-річного жителя Луцького району сусід, 25-річний волинянин, побив його.
Постраждалого з тілесними ушкодження госпіталізували у відділення реанімації.
Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Нині вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.
Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі. Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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