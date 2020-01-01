У Луцькому районі жорстоко побили чоловіка, потерпілий – у реанімації





Інцидент трапився у неділю ввечері,



Під час конфлікту за місцем проживання 47-річного жителя Луцького району сусід, 25-річний волинянин, побив його.



Постраждалого з тілесними ушкодження госпіталізували у відділення реанімації.



Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.



Нині вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.



Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі. Триває слідство.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцькому районі чоловік мало не до смерті побив односельчанина.Інцидент трапився у неділю ввечері, повідомляє сектор комункації поліції Волині.Під час конфлікту за місцем проживання 47-річного жителя Луцького району сусід, 25-річний волинянин, побив його.Постраждалого з тілесними ушкодження госпіталізували у відділення реанімації.Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.Нині вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі. Триває слідство.

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