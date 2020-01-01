У Луцьку збили двох людей на «зебрі», постраждалих госпіталізували
Сьогодні, 13:00
Внаслідок ДТП у Луцьку травмувалося двоє пішоходів.
Про це інформує ГУПН в області.
21 на вулиці Карпенка-Карого 32-річний лучанин, керуючи автомобілем Smart Fortwo, допустив наїзд на 18-річного хлопця, а на вулиці Червоного Хреста під колеса легковика ЗАЗ TF потрапила 80-річна жінка.
Обоє пішоходів переходили проїжджу частину на пішохідному переході. Їх госпіталізували у відділення травматології.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.
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Про це інформує ГУПН в області.
21 на вулиці Карпенка-Карого 32-річний лучанин, керуючи автомобілем Smart Fortwo, допустив наїзд на 18-річного хлопця, а на вулиці Червоного Хреста під колеса легковика ЗАЗ TF потрапила 80-річна жінка.
Обоє пішоходів переходили проїжджу частину на пішохідному переході. Їх госпіталізували у відділення травматології.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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