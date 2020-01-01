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У Луцьку збили двох людей на «зебрі», постраждалих госпіталізували

У Луцьку збили двох людей на «зебрі», постраждалих госпіталізували
Внаслідок ДТП у Луцьку травмувалося двоє пішоходів.

Про це інформує ГУПН в області.

21 на вулиці Карпенка-Карого 32-річний лучанин, керуючи автомобілем Smart Fortwo, допустив наїзд на 18-річного хлопця, а на вулиці Червоного Хреста під колеса легковика ЗАЗ TF потрапила 80-річна жінка.

Обоє пішоходів переходили проїжджу частину на пішохідному переході. Їх госпіталізували у відділення травматології.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.
У Луцьку збили двох людей на «зебрі», постраждалих госпіталізували
У Луцьку збили двох людей на «зебрі», постраждалих госпіталізували
У Луцьку збили двох людей на «зебрі», постраждалих госпіталізували
У Луцьку збили двох людей на «зебрі», постраждалих госпіталізували


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Теги: аварія, ДТП, Луцьк
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