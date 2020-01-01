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У Ковелі загубилася 4-річна дитина

У Ковелі загубилася 4-річна дитина
Завдяки спільним діям небайдужої громадянки, працівників ДСНС та ковельських патрульних, вдалося швидко відшукали батьків загубленого хлопчика.

21 вересня ввечері патрульні отримали виклик про те, що заявниця на вулиці Театральній виявила 4-річного хлопчика без нагляду дорослих, який повідомив, що загубився, повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.

Жінка спочатку намагалася самотужки розшукати батьків, хлопчик показував напрямок вулиці, ймовірно, його проживання, однак дійшовши до вулиці Адама Міцкевича, розгубився.

Жінка викликала на місце події патрульних та звернулася до працівників ДСНС, які перебували поряд.

Завдяки злагодженим діям охоронців порядку, які прибули на місце події, оперативно встановили номери телефонів батьків та негайно повідомили про місцеперебування їхнього сина. Хлопчика передали батькам.



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Теги: розшук, Ковель, дитина
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