Чиновники незаконно віддали у власність 8 гектарів землі біля Світязю, – прокуратура
Сьогодні, 15:47
Любомльський відділ Ковельської місцевої прокуратури розпочав кримінальне провадження про службове підроблення, вчинене службовими особами ГУ Держгеокадастру у Волинській області.
Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
Слідство вважає, що чиновники внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, що дало змогу незаконно відвести у власність громадянам чотири земельні ділянки загальною площею 8 га на території Шацького району Волинської області неподалік озера Світязь.
Триває досудове розслідування, проводяться невідкладні слідчі та процесуальні дії.
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Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
Слідство вважає, що чиновники внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, що дало змогу незаконно відвести у власність громадянам чотири земельні ділянки загальною площею 8 га на території Шацького району Волинської області неподалік озера Світязь.
Триває досудове розслідування, проводяться невідкладні слідчі та процесуальні дії.
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