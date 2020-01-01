Чиновники незаконно віддали у власність 8 гектарів землі біля Світязю, – прокуратура





Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.



Слідство вважає, що чиновники внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, що дало змогу незаконно відвести у власність громадянам чотири земельні ділянки загальною площею 8 га на території Шацького району Волинської області неподалік озера Світязь.



Триває досудове розслідування, проводяться невідкладні слідчі та процесуальні дії.



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