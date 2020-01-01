вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Чиновники незаконно віддали у власність 8 гектарів землі біля Світязю, – прокуратура

Чиновники незаконно віддали у власність 8 гектарів землі біля Світязю, – прокуратура
Любомльський відділ Ковельської місцевої прокуратури розпочав кримінальне провадження про службове підроблення, вчинене службовими особами ГУ Держгеокадастру у Волинській області.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

Слідство вважає, що чиновники внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, що дало змогу незаконно відвести у власність громадянам чотири земельні ділянки загальною площею 8 га на території Шацького району Волинської області неподалік озера Світязь.

Триває досудове розслідування, проводяться невідкладні слідчі та процесуальні дії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Світязь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто змагатиметься за крісло мера Луцька
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усіх загиблих на війні з Росією волинян визнали почесними громадянами області
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В очільника прокуратури Волині – новий перший заступник
Сьогодні, 16:23
Хлопець з Волині, який через ревнощі спалив авто, постане перед судом
Сьогодні, 16:00
Чиновники незаконно віддали у власність 8 гектарів землі біля Світязю, – прокуратура
Сьогодні, 15:47
У мережі ресторанів Луцька виявили нелегальних працівників
Сьогодні, 15:43
Ігор Чайка складає власну дорожню карту ковельських комунальних проблем
Сьогодні, 15:20
Схожі новини
Суд оштрафував чоловіка, який торгував ягодами на Світязі посеред вулиці Суд оштрафував чоловіка, який торгував ягодами на Світязі посеред вулиці
17 вересень, 16:19
Волинян кличуть на Світязь відсвяткувати закриття туристичного сезону Волинян кличуть на Світязь відсвяткувати закриття туристичного сезону
30 серпень, 00:35
На Світязі відбудеться всеукраїнський турнір з ММА На Світязі відбудеться всеукраїнський турнір з ММА
22 серпень, 18:45
Чи дотримуються волиняни правил карантину під час відпочинку на Світязі. ВІДЕО Чи дотримуються волиняни правил карантину під час відпочинку на Світязі. ВІДЕО
18 серпень, 11:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У храм поблизу Луцька привезли чудотворну ікону із мощами святої
Сьогодні, 16:28
 0
В очільника прокуратури Волині – новий перший заступник
Сьогодні, 16:23
 0
Хлопець з Волині, який через ревнощі спалив авто, постане перед судом
Сьогодні, 16:00
 0
Чиновники незаконно віддали у власність 8 гектарів землі біля Світязю, – прокуратура
Сьогодні, 15:47
 0
У мережі ресторанів Луцька виявили нелегальних працівників
Сьогодні, 15:43
 0
Медіа
відео
1/8