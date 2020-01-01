ЗНО-2020: опублікували рейтинг шкіл Волині за результатами тестування





Рейтинг склав інформаційний освітній ресурс



У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання, отримані випускниками шкіл у 2020 році.



Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання, отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО, та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи. Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням. Рейтинг минулого року дивіться за посиланням.



Нагадаємо, за результатами ЗНО-2020 Волинь зайняла 4-те місце у рейтингу областей України.



Аби переглянути рейтинг шкіл Волині, перейдіть за цим посиланням.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Склали рейтинг загальноосвітніх шкіл Волинської області за підсумками зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року.Рейтинг склав інформаційний освітній ресурс «Освіта.ua» У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання, отримані випускниками шкіл у 2020 році.Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання, отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО, та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи. Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться заРейтинг минулого року дивіться заНагадаємо, за результатами ЗНО-2020 Волинь зайнялаАби переглянути рейтинг шкіл Волині, перейдіть за цим

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