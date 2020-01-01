ЗНО-2020: опублікували рейтинг шкіл Волині за результатами тестування
Сьогодні, 16:48
Склали рейтинг загальноосвітніх шкіл Волинської області за підсумками зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року.
Рейтинг склав інформаційний освітній ресурс «Освіта.ua».
У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання, отримані випускниками шкіл у 2020 році.
Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання, отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО, та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи. Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням. Рейтинг минулого року дивіться за посиланням.
Нагадаємо, за результатами ЗНО-2020 Волинь зайняла 4-те місце у рейтингу областей України.
Аби переглянути рейтинг шкіл Волині, перейдіть за цим посиланням.
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Рейтинг склав інформаційний освітній ресурс «Освіта.ua».
У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання, отримані випускниками шкіл у 2020 році.
Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання, отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО, та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи. Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням. Рейтинг минулого року дивіться за посиланням.
Нагадаємо, за результатами ЗНО-2020 Волинь зайняла 4-те місце у рейтингу областей України.
Аби переглянути рейтинг шкіл Волині, перейдіть за цим посиланням.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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