На Волині на коронавірус захворіли понад сотня вчителів: 12 шкіл – на дистанційному навчанні
Сьогодні, 13:28
Від початку навчального року на Волині коронавірусну інфекцію виявили у 42 школярів та 105 працівників шкіл.
Про це Суспільному повідомляє головна санітарна лікарка області Наталія Янко.
За останню добу COVID-19 виявили у 5 учнів та 19 працівників навчальних закладів. Випадки захворювань зареєстровані у всіх районах області, окрім Старовижівського. На самоізоляції перебувають понад 3,5 тисячі учнів та понад 360 осіб з-поміж персоналу.
Як розповіла заступниця начальника обласного управління освіти Тетяна Соломіна у програмі "Сьогодні. Головне" на Суспільному, станом на 23 вересня 12 загальноосвітніх шкіл на Волині перейшли на дистанційну форму навчання.
"Ми щодня працюємо разом з лабораторним центром. Уточнюємо практично всі дані. І повірте – це досить складна робота. Тому що інформувань дуже багато", - каже Тетяна Соломіна.
У яких саме закладах освіти було виявлено нові випадки коронавірусної інфекції, Тетяна Соломіна не каже: "На сьогодні важливо не зосереджуватися на конкретних прізвищах, на іменах, на закладах, тому що хвороба гуляє скрізь і наразитися на неї може кожен".
Нагадаємо, станом на 22 вересня на дистанційному навчанні було 8 шкіл. 726 учнів перебувають вдома на самоізоляції через контакти з недужими на коронавірус однокласниками та вчителями. На повну самоізоляцію загалом пішли 130 класів, два з них у Луцьку.
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Про це Суспільному повідомляє головна санітарна лікарка області Наталія Янко.
За останню добу COVID-19 виявили у 5 учнів та 19 працівників навчальних закладів. Випадки захворювань зареєстровані у всіх районах області, окрім Старовижівського. На самоізоляції перебувають понад 3,5 тисячі учнів та понад 360 осіб з-поміж персоналу.
Як розповіла заступниця начальника обласного управління освіти Тетяна Соломіна у програмі "Сьогодні. Головне" на Суспільному, станом на 23 вересня 12 загальноосвітніх шкіл на Волині перейшли на дистанційну форму навчання.
"Ми щодня працюємо разом з лабораторним центром. Уточнюємо практично всі дані. І повірте – це досить складна робота. Тому що інформувань дуже багато", - каже Тетяна Соломіна.
У яких саме закладах освіти було виявлено нові випадки коронавірусної інфекції, Тетяна Соломіна не каже: "На сьогодні важливо не зосереджуватися на конкретних прізвищах, на іменах, на закладах, тому що хвороба гуляє скрізь і наразитися на неї може кожен".
Нагадаємо, станом на 22 вересня на дистанційному навчанні було 8 шкіл. 726 учнів перебувають вдома на самоізоляції через контакти з недужими на коронавірус однокласниками та вчителями. На повну самоізоляцію загалом пішли 130 класів, два з них у Луцьку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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