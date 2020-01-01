На Волині на коронавірус захворіли понад сотня вчителів: 12 шкіл – на дистанційному навчанні





Про це Наталія Янко.



За останню добу COVID-19 виявили у 5 учнів та 19 працівників навчальних закладів. Випадки захворювань зареєстровані у всіх районах області, окрім Старовижівського. На самоізоляції перебувають понад 3,5 тисячі учнів та понад 360 осіб з-поміж персоналу.



Як розповіла заступниця начальника обласного управління освіти Тетяна Соломіна у програмі "Сьогодні. Головне" на Суспільному, станом на 23 вересня 12 загальноосвітніх шкіл на Волині перейшли на дистанційну форму навчання.



"Ми щодня працюємо разом з лабораторним центром. Уточнюємо практично всі дані. І повірте – це досить складна робота. Тому що інформувань дуже багато", - каже Тетяна Соломіна.



У яких саме закладах освіти було виявлено нові випадки коронавірусної інфекції, Тетяна Соломіна не каже: "На сьогодні важливо не зосереджуватися на конкретних прізвищах, на іменах, на закладах, тому що хвороба гуляє скрізь і наразитися на неї може кожен".



Нагадаємо, станом на 22 вересня на дистанційному навчанні було 8 шкіл. 726 учнів перебувають вдома на самоізоляції через контакти з недужими на коронавірус однокласниками та вчителями. На повну самоізоляцію загалом пішли 130 класів, два з них у Луцьку.

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