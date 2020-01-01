Начальника СІЗО у Луцьку покарали, бо не дав прокуратурі доступу до записів з камер

Начальника держустанови "Луцький слідчий ізолятор" притягнули до адмінвідповідальності за невиконання законних вимог прокурор.Зазначється, що галузевий підрозділ обласної прокуратури в квітні 2020 року проводив перевірку стану забезпечення режиму утримання, охорони і нагляду за особами, які утримуються в установі та дотримання персоналом слідчого ізолятора вимог чинного законодавства, - інформує пресслужба Волинської обласної прокуратури.У зв’язку із проведенням перевірки на ім’я начальника СІЗО було направлено вимогу про надання можливості перегляду записів з камер відеоспостереження на внутрішніх постах корпусних відділень установи.Однак, керівник установи безпідставно відмовив у наданні такої можливості, у зв’язку з чим щодо нього склали адміністративний протокол про невиконання посадовою особою законних вимог прокурора.Луцький міськрайонний суд 11 червня 2020 року визнав начальника ДУ «Луцький слідчий ізолятор» винним у вчиненні цього правопорушення та наклав на нього адміністративне стягнення у виді штрафу.Рішенням Волинського апеляційного суду від 23 вересня 2020 року ухвалу суду першої інстанції залишили в силі.