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Повідомили, коли завершать дорожні роботи на проспекті Соборності у Луцьку. ВІДЕО

Повідомили, коли завершать дорожні роботи на проспекті Соборності у Луцьку. ВІДЕО
На проспекті Соборності у Луцьку вже другий тиждень ускладнений рух. Ремонтують частину дороги від вулиці Кравчука до Чорновола.

Про це ІА "Конкурент" розповів директор Департаменту житлово-комунального господарства Луцької міськради Микола Осіюк.

За його словами, ця ділянка дороги вже давно потребувала оновлення. Нині тривають демонтажні та інші підготовчі роботи. Згодам тут повністю змінять асфальт, встановлять нові бордюри, а на тротуарах покладуть бруківку.

Міському бюджету цей ремонт обійшовся в більше ніж 20 мільйонів гривень. Триватиме він ще як мінумум місяць. За стільки ж хочуть завершити дорожні роботи на вулиці Ківерцівській.


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Теги: ремонт дороги, дата закінчення, Соборності, Луцьк
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