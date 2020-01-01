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Волинська школа отримала 5 сучасних телевізорів

Волинська школа отримала 5 сучасних телевізорів
Машівській НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» отримав 5 телевізорів (smartTV).

Вручив техніку голова Волинської облдержадміністрації Юрій Погуляйко, інформують на сайті ВОДА.

Саме перед головою ОДА порушив це питання директор школи Микола Оніщук у червні поточного року, коли очільник області з робочим візитом перебував у Любомльському районі.

Як розповів Микола Оніщук, окрім фінансової допомоги з відділу освіти, багато зробили власними силами, зокрема внутрішні ремонтні роботи.

Так, у школі на сьогодні є усе необхідне матеріально-технічне забезпечення. Єдине, чого не вистачало – телевізорів.

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Теги: Машів, школа, телевізор
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