Волинська школа отримала 5 сучасних телевізорів
Сьогодні, 21:37
Машівській НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» отримав 5 телевізорів (smartTV).
Вручив техніку голова Волинської облдержадміністрації Юрій Погуляйко, інформують на сайті ВОДА.
Саме перед головою ОДА порушив це питання директор школи Микола Оніщук у червні поточного року, коли очільник області з робочим візитом перебував у Любомльському районі.
Як розповів Микола Оніщук, окрім фінансової допомоги з відділу освіти, багато зробили власними силами, зокрема внутрішні ремонтні роботи.
Так, у школі на сьогодні є усе необхідне матеріально-технічне забезпечення. Єдине, чого не вистачало – телевізорів.
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Вручив техніку голова Волинської облдержадміністрації Юрій Погуляйко, інформують на сайті ВОДА.
Саме перед головою ОДА порушив це питання директор школи Микола Оніщук у червні поточного року, коли очільник області з робочим візитом перебував у Любомльському районі.
Як розповів Микола Оніщук, окрім фінансової допомоги з відділу освіти, багато зробили власними силами, зокрема внутрішні ремонтні роботи.
Так, у школі на сьогодні є усе необхідне матеріально-технічне забезпечення. Єдине, чого не вистачало – телевізорів.
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