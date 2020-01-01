Волинська школа отримала 5 сучасних телевізорів





Вручив техніку голова Волинської облдержадміністрації Юрій Погуляйко, інформують на сайті



Саме перед головою ОДА порушив це питання директор школи Микола Оніщук у червні поточного року, коли очільник області з робочим візитом перебував у Любомльському районі.



Як розповів Микола Оніщук, окрім фінансової допомоги з відділу освіти, багато зробили власними силами, зокрема внутрішні ремонтні роботи.



Так, у школі на сьогодні є усе необхідне матеріально-технічне забезпечення. Єдине, чого не вистачало – телевізорів.



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