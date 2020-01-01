вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У громаді на Волині відкрили сучасну амбулаторію. ФОТО

У громаді на Волині відкрили сучасну амбулаторію. ФОТО
У селі Зимне Володимир-Волинського району відбулось урочисте відкриття амбулаторії загальної практики сімейної медицини.

Про відкриття повідомили на сторінці Володимир-Волинської РДА у фейсбуці.

Амбулаторію збудували за кошти субвенції з державного бюджету в рамках заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості та за кошти місцевого бюджету.

Даний заклад дасть змогу жителям Зимнівської громади отримувати якісну медичну допомогу.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Зимне, амбулаторія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто змагатиметься за крісло мера Луцька
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усіх загиблих на війні з Росією волинян визнали почесними громадянами області
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У громаді на Волині відкрили сучасну амбулаторію. ФОТО
Сьогодні, 04:04
У Бердичеві блогери катували жертву в прямому ефірі
Сьогодні, 03:35
На Луганщині розпочали будівництво нового КПВВ
Сьогодні, 02:42
У Луцьку відбудеться виставка до Дня захисту тварин
Сьогодні, 01:23
Національну поліцію України озброюють електрошокерами
Сьогодні, 00:25
Схожі новини
Для волинських амбулаторій придбають 47 позашляховиків Для волинських амбулаторій придбають 47 позашляховиків
23 вересень, 02:17
У двох селах на Камінь-Каширщині запрацювали оновлені амбулаторії. ФОТО У двох селах на Камінь-Каширщині запрацювали оновлені амбулаторії. ФОТО
09 вересень, 11:41
У волинському селі збудують сучасну амбулаторію У волинському селі збудують сучасну амбулаторію
07 вересень, 02:26
Сучасну амбулаторію будують у селі на Волині. ФОТО Сучасну амбулаторію будують у селі на Волині. ФОТО
03 вересень, 23:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У громаді на Волині відкрили сучасну амбулаторію. ФОТО
Сьогодні, 04:04
 0
У Бердичеві блогери катували жертву в прямому ефірі
Сьогодні, 03:35
 0
На Луганщині розпочали будівництво нового КПВВ
Сьогодні, 02:42
 0
У Луцьку відбудеться виставка до Дня захисту тварин
Сьогодні, 01:23
 0
Національну поліцію України озброюють електрошокерами
Сьогодні, 00:25
 0
Медіа
відео
1/8