У громаді на Волині відкрили сучасну амбулаторію. ФОТО
Сьогодні, 04:04
У селі Зимне Володимир-Волинського району відбулось урочисте відкриття амбулаторії загальної практики сімейної медицини.
Про відкриття повідомили на сторінці Володимир-Волинської РДА у фейсбуці.
Амбулаторію збудували за кошти субвенції з державного бюджету в рамках заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості та за кошти місцевого бюджету.
Даний заклад дасть змогу жителям Зимнівської громади отримувати якісну медичну допомогу.
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Про відкриття повідомили на сторінці Володимир-Волинської РДА у фейсбуці.
Амбулаторію збудували за кошти субвенції з державного бюджету в рамках заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості та за кошти місцевого бюджету.
Даний заклад дасть змогу жителям Зимнівської громади отримувати якісну медичну допомогу.
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