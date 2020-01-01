У громаді на Волині відкрили сучасну амбулаторію. ФОТО





Про відкриття повідомили на сторінці Володимир-Волинської РДА у



Амбулаторію збудували за кошти субвенції з державного бюджету в рамках заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості та за кошти місцевого бюджету.



Даний заклад дасть змогу жителям Зимнівської громади отримувати якісну медичну допомогу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Зимне Володимир-Волинського району відбулось урочисте відкриття амбулаторії загальної практики сімейної медицини.Про відкриття повідомили на сторінці Володимир-Волинської РДА у фейсбуці Амбулаторію збудували за кошти субвенції з державного бюджету в рамках заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості та за кошти місцевого бюджету.Даний заклад дасть змогу жителям Зимнівської громади отримувати якісну медичну допомогу.

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