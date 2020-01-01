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Волинські лісівники обладнали унікальну протипожежну спецмашину. ФОТО

Волинські лісівники обладнали унікальну протипожежну спецмашину. ФОТО
Працівники ДП "Цуманське ЛГ" сконструювали унікальний протипожежний модуль на базі трактора Т-150.

Спецтехніка здатна повноцінно замінити сучасний пожежний автомобіль, одночасно може слугувати цистерною для перевезення води, бути трактором для проорювання мінсмуг, адже агрегатований спеціальним плугом, та виконувати функцію грейдера. Має високу прохідність, швидкісний як для важкої техніки, обладнаний потужними мотопомпами, що дозволяє, в свою чергу, закачувати воду без проблем із будь-якої водойми. Модуль, власне, уже обладнаний 5-кубовою цистерною, що вміщує достатню кількість води з можливістю безперервного гасіння до 1 години, - йдеться на сайті ВОУЛМГ.

Це лише базові характеристики машини, яку модернізували у ДП «Цуманське ЛГ» – так би мовити, Made in Tsuman Forestry Enterprise. Пожежний модуль нещодавно ввели в експлуатацію.


Ініціаторами, розробниками та головними виконавцями проекту, який сміливо може претендувати на патентування, є директор лісгоспу Юрій Ребар та місцевий підприємець Олександр Позняковський.

Волинські лісівники обладнали унікальну протипожежну спецмашину. ФОТО

Вагомою перевагою є те, що облаштування такого модуля в десятки разів дешевше, ніж придбання нового пожежного автомобіля. Це не кажучи вже про всю техніку, яку цей модуль здатний замінити.

Зважаючи на відсутність державного фінансування, коли дуже непросто знайти можливості для купівлі нової спеціалізованої техніки, модернізація є фактично чи не єдиним реальним виходом із ситуації.

"Потреба виникла давно. Цього року вона загострилася особливо навесні, коли розпочалися масові підпали сухої трави. Наша техніка була задіяна всюди, незважаючи на загоряння, які були не в межах держлісфонду, – розповідає Юрій Ребар. – Знову тепла осінь. Знову є надзвичайна потреба у такій техніці. Трактор, на базі якого ми й взялися облаштовувати модуль, у нас стояв уже давно. Чесно кажучи, якби ми не надали йому зараз друге життя, то він уже був би придатний не інакше, як для здачі на металобрухт".
Волинські лісівники обладнали унікальну протипожежну спецмашину. ФОТО


"Я вже давно займаюся переобладнаннями автомобілів. Різного призначення. Але зізнаюся, що таких проектів ще не реалізовували. Цей модуль і справді вийшов дуже багатофункціональним. Впевнений, що він знайде своє застосування", – додає Олександр Позняковський, знання, досвід та вміння якого стали запорукою реалізації проекту.

"Якщо говорити загалом, то однозначно має бути технічна база. До неї необхідно додати нові якісні комплектуючі, все правильно скомпонувати – і техніка отримує нове життя. Знаю, що в лісгоспах є чимало таких машин, які через зношеність уже навіть не використовуються. За бажання, їх всі можна обладнати з користю. Потрібно тільки грамотно підійти до справи. Наше підприємство має таких спеціалістів. Буду радий допомогти і таким чином реалізувати ще якийсь не менш унікальний технічний задум", - сказав чоловік.

Волинські лісівники обладнали унікальну протипожежну спецмашину. ФОТО

Лісовий пожежний модуль модернізації Цуманського лісгоспу готовий до використання – для локалізації загорянь, гасіння пожеж та виконання протипожежних заходів.

Як наголосив Юрій Ребар, завжди краще, якщо така техніка не буде задіяна взагалі. Але вона вкрай потрібна, коли вогонь поширюється з непередбачуваною швидкістю.

– За період роботи в галузі я особисто неодноразово брав участь у гасінні пожеж, – зазначає директор лісгоспу. – Дуже добре знаю, наскільки під час пожежі потрібна спеціалізована техніка. Тому радий, що Олександр Позняковський допоміг реалізувати такий задум. Скажу більше – ми поставили собі вже нові завдання.

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Теги: ліс, винахід, ВОУЛМГ
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