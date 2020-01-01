У волинському місті чоловік погрожував сусідці предметом, схожим на пістолет
25 вересень, 23:18
У Нововолинську під час сварки між сусідами, чоловік погрожував пенсіонерці предметом, схожим на пістолет.
Подія сталася 25-го вересня, близько 17:30 у Нововолинську в дворі будинку на вулиці Стуса, - пише БУГ.
Про це повідомила 85-річна жінка, яка викликала на місце події поліцію.
Вона зазначила, що на зауваження отримала погрози.
Бабуся розповіла: “Біля під’їзду сусід, сівши у свій автомобіль “Жигулі”, довго газував. Я підійшла до вікна і кажу “завів, то їдь”. А він обізвав і пістолет наставив”.
Правоохоронці зафіксували подію, за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 129 ККУ (погроза вбивством, якщо були реальні підстави побоюватися здійснення цієї погрози). Триває перевірка.
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Подія сталася 25-го вересня, близько 17:30 у Нововолинську в дворі будинку на вулиці Стуса, - пише БУГ.
Про це повідомила 85-річна жінка, яка викликала на місце події поліцію.
Вона зазначила, що на зауваження отримала погрози.
Бабуся розповіла: “Біля під’їзду сусід, сівши у свій автомобіль “Жигулі”, довго газував. Я підійшла до вікна і кажу “завів, то їдь”. А він обізвав і пістолет наставив”.
Правоохоронці зафіксували подію, за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 129 ККУ (погроза вбивством, якщо були реальні підстави побоюватися здійснення цієї погрози). Триває перевірка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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