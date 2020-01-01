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У волинському місті чоловік погрожував сусідці предметом, схожим на пістолет

У волинському місті чоловік погрожував сусідці предметом, схожим на пістолет
У Нововолинську під час сварки між сусідами, чоловік погрожував пенсіонерці предметом, схожим на пістолет.

Подія сталася 25-го вересня, близько 17:30 у Нововолинську в дворі будинку на вулиці Стуса, - пише БУГ.

Про це повідомила 85-річна жінка, яка викликала на місце події поліцію.

Вона зазначила, що на зауваження отримала погрози.

Бабуся розповіла: “Біля під’їзду сусід, сівши у свій автомобіль “Жигулі”, довго газував. Я підійшла до вікна і кажу “завів, то їдь”. А він обізвав і пістолет наставив”.

Правоохоронці зафіксували подію, за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 129 ККУ (погроза вбивством, якщо були реальні підстави побоюватися здійснення цієї погрози). Триває перевірка.

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Теги: Нововолинськ, поліція
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