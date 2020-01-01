Три смерті та 138 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 26 вересня
Сьогодні, 11:17
За останню добу на Волині зареєстрували 138 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужало - 61 особа, померло – 3 особи (один мешканець м.Луцьк та два Луцького району).
Нові випадки виявили: м. Луцьк – 34, Луцький район – 3, м. Нововолинськ – 19, Володимир – Волинський район – 22, Горохівський район – 1, Камінь-Каширський район – 12, Ківерцівський район – 10, Ковельський район – 14, Локачинський район – 2, Любомльський район – 3, Маневицький район – 1, Ратнівський район – 5, Рожищенський район –7, Турійський район – 5.
Загалом станом на 26 вересня в області зареєстрували 7500 випадків COVID-19, які підтвердили лабораторно методом ПЛР, з них 474 у дітей та 862 у медичних працівників.
Одужало 5097 осіб, з них 340 дітей та 626 медичних працівників. 161 випадок хвороби завершився летально (в тому числі померло 5 медиків).
Загалом коронавірусну хворобу виявили:
• м. Луцьк – 1946 (в т. ч. 46 летальних)
• Луцький район – 812 (в т. ч. 14 летальних)
• м. Нововолинськ – 528 (в т. ч. 12 летальних)
• Іваничівський район – 156 (в т. ч. 1 летальний)
• Володимир-Волинський район – 587 (в т. ч. 6 летальних)
• Горохівський район – 329 (в т. ч. 7 летальних)
• Камінь-Каширський район – 310 (в т. ч. 10 летальних)
• Ківерцівський район – 731 ( в т. ч. 15 летальних)
• Ковельський район – 540 (в т. ч. 15 летальних),
• Локачинський район – 68
• Любомльський район – 118 (в т. ч. 1 летальний)
• Любешівський район –246 (в т. ч. 5 летальних)
• Маневицький район – 401 ( в т. ч. 11 летальних)
• Ратнівський район – 243 (в т.ч. 10 летальних)
• Рожищенський район – 159 (в т. ч. 3 летальних)
• Старовижівський район – 119 ( в т.ч. 2 летальних)
• Турійський район – 139 ( в т. ч. 2 летальний)
• Шацький район – 68 (в т. ч. 1 летальний)
За попередню добу надійшло 137 повідомлень про підозру на COVID-19.
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Нові випадки виявили: м. Луцьк – 34, Луцький район – 3, м. Нововолинськ – 19, Володимир – Волинський район – 22, Горохівський район – 1, Камінь-Каширський район – 12, Ківерцівський район – 10, Ковельський район – 14, Локачинський район – 2, Любомльський район – 3, Маневицький район – 1, Ратнівський район – 5, Рожищенський район –7, Турійський район – 5.
Загалом станом на 26 вересня в області зареєстрували 7500 випадків COVID-19, які підтвердили лабораторно методом ПЛР, з них 474 у дітей та 862 у медичних працівників.
Одужало 5097 осіб, з них 340 дітей та 626 медичних працівників. 161 випадок хвороби завершився летально (в тому числі померло 5 медиків).
Загалом коронавірусну хворобу виявили:
• м. Луцьк – 1946 (в т. ч. 46 летальних)
• Луцький район – 812 (в т. ч. 14 летальних)
• м. Нововолинськ – 528 (в т. ч. 12 летальних)
• Іваничівський район – 156 (в т. ч. 1 летальний)
• Володимир-Волинський район – 587 (в т. ч. 6 летальних)
• Горохівський район – 329 (в т. ч. 7 летальних)
• Камінь-Каширський район – 310 (в т. ч. 10 летальних)
• Ківерцівський район – 731 ( в т. ч. 15 летальних)
• Ковельський район – 540 (в т. ч. 15 летальних),
• Локачинський район – 68
• Любомльський район – 118 (в т. ч. 1 летальний)
• Любешівський район –246 (в т. ч. 5 летальних)
• Маневицький район – 401 ( в т. ч. 11 летальних)
• Ратнівський район – 243 (в т.ч. 10 летальних)
• Рожищенський район – 159 (в т. ч. 3 летальних)
• Старовижівський район – 119 ( в т.ч. 2 летальних)
• Турійський район – 139 ( в т. ч. 2 летальний)
• Шацький район – 68 (в т. ч. 1 летальний)
За попередню добу надійшло 137 повідомлень про підозру на COVID-19.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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