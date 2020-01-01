Три смерті та 138 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 26 вересня

За останню добу на Волині зареєстрували 138 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужало - 61 особа, померло – 3 особи (один мешканець м.Луцьк та два Луцького району).Нові випадки виявили: м. Луцьк – 34, Луцький район – 3, м. Нововолинськ – 19, Володимир – Волинський район – 22, Горохівський район – 1, Камінь-Каширський район – 12, Ківерцівський район – 10, Ковельський район – 14, Локачинський район – 2, Любомльський район – 3, Маневицький район – 1, Ратнівський район – 5, Рожищенський район –7, Турійський район – 5.Загалом станом на 26 вересня в області зареєстрували 7500 випадків COVID-19, які підтвердили лабораторно методом ПЛР, з них 474 у дітей та 862 у медичних працівників.Одужало 5097 осіб, з них 340 дітей та 626 медичних працівників. 161 випадок хвороби завершився летально (в тому числі померло 5 медиків).Загалом коронавірусну хворобу виявили:• м. Луцьк – 1946 (в т. ч. 46 летальних)• Луцький район – 812 (в т. ч. 14 летальних)• м. Нововолинськ – 528 (в т. ч. 12 летальних)• Іваничівський район – 156 (в т. ч. 1 летальний)• Володимир-Волинський район – 587 (в т. ч. 6 летальних)• Горохівський район – 329 (в т. ч. 7 летальних)• Камінь-Каширський район – 310 (в т. ч. 10 летальних)• Ківерцівський район – 731 ( в т. ч. 15 летальних)• Ковельський район – 540 (в т. ч. 15 летальних),• Локачинський район – 68• Любомльський район – 118 (в т. ч. 1 летальний)• Любешівський район –246 (в т. ч. 5 летальних)• Маневицький район – 401 ( в т. ч. 11 летальних)• Ратнівський район – 243 (в т.ч. 10 летальних)• Рожищенський район – 159 (в т. ч. 3 летальних)• Старовижівський район – 119 ( в т.ч. 2 летальних)• Турійський район – 139 ( в т. ч. 2 летальний)• Шацький район – 68 (в т. ч. 1 летальний)За попередню добу надійшло 137 повідомлень про підозру на COVID-19.