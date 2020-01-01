Оголосили вирок волинянину, який на городі вирощував плантацію маку





Про це стало відомо з вироку Любешівського районного суду Волинської області. Пише



Під час суду встановили, що у квітні обвинувачений на власній земельній ділянці сільськогосподарського призначення в урочищі «Смичне» села Бірки Любешівського району незаконно посіяв насіння снотворного маку.



14 липня працівники поліції виявили та вилучили 12 тисяч 28 рослин снотворного маку, які обвинувачений вирощував для власних потреб без мети збуту.



Під час досудового розслідування обвинувачений та прокурор уклали угоду про визнання винуватості.



Затвердивши угоду, суд призначив злочинцю покарання у виді чотирьох років позбавлення волі, змінивши його на умовне терміном на два роки.



Зображення ілюстративне

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