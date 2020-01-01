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Оголосили вирок волинянину, який на городі вирощував плантацію маку

Оголосили вирок волинянину, який на городі вирощував плантацію маку
На Волині чоловік, який на власному городі вирощував понад 12 тисяч рослин маку, отримав два роки умовного покарання.

Про це стало відомо з вироку Любешівського районного суду Волинської області. Пише ІА "Волинські новини".

Під час суду встановили, що у квітні обвинувачений на власній земельній ділянці сільськогосподарського призначення в урочищі «Смичне» села Бірки Любешівського району незаконно посіяв насіння снотворного маку.

14 липня працівники поліції виявили та вилучили 12 тисяч 28 рослин снотворного маку, які обвинувачений вирощував для власних потреб без мети збуту.

Під час досудового розслідування обвинувачений та прокурор уклали угоду про визнання винуватості.

Затвердивши угоду, суд призначив злочинцю покарання у виді чотирьох років позбавлення волі, змінивши його на умовне терміном на два роки.

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Теги: мак, вирок, суд
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