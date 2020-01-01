Курс валют у Луцьку на 27 вересня
Сьогодні, 09:00
Курс долара у Луцьку: купівля – 28.25, а продаж – 28.35.
Євро при купівлі становить – 32.82, продажу – 33.00.
Курс російського рубля: купівля – 0.36, продаж – 0.38.
Щодо польського злотого, то купівля становить 7.22, продаж – 7.32.
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Євро при купівлі становить – 32.82, продажу – 33.00.
Курс російського рубля: купівля – 0.36, продаж – 0.38.
Щодо польського злотого, то купівля становить 7.22, продаж – 7.32.
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