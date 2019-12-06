Помер почесний доктор Луцького НТУ

Гедаля Абрамовича Хайліса.



Про це інформують на



"Усе його життя було пов'язане з тим, як краще механізовувати сільськогосподарські процеси, досліджувати та удосконалювати машини. Інженер за фахом, за весь період роботи Г.А. Хайліс здійснив значний внесок у розвиток теоретичних та практичних напрямків дослідження механізмів сільськогосподарських машин, з механіки рослинних матеріалів, з механізації вирощування і збирання льону, сушіння матеріалів та ряду інших питань. Він заснував нову наукову дисципліну «Механіка рослинних матеріалів».



Гедаль Хайліс – науковий керівник багатьох аспірантів і докторантів, він створив наукову школу, під його керівництвом підготували і захистили 38 кандидатських дисертацій, він був науковим консультантом 7 докторських дисертацій.



Усі, хто знав Гедаля Абрамовича, відзначають його надзвичайну скромність, тактовність і прагнення безкорисливо допомагати всім. Він був взірцем порядності, чесності та інтелігентності.



Висловлюємо найщиріші слова співчуття родині та близьким Гедаля Абрамовича з приводу непоправної втрати. Поділяємо ваш біль та горе і підтримуємо у годину скорботи. Світла пам’ять...", - йдеться в повідомленні.







Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Гедаля Абрамовича.



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