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Помер почесний доктор Луцького НТУ

Помер почесний доктор Луцького НТУ
Перестало битися серце доктора технічних наук, професора, Заслуженого діяча науки і техніки України, академіка інженерної академії України Гедаля Абрамовича Хайліса.

Про це інформують на сайті закладу.

"Усе його життя було пов'язане з тим, як краще механізовувати сільськогосподарські процеси, досліджувати та удосконалювати машини. Інженер за фахом, за весь період роботи Г.А. Хайліс здійснив значний внесок у розвиток теоретичних та практичних напрямків дослідження механізмів сільськогосподарських машин, з механіки рослинних матеріалів, з механізації вирощування і збирання льону, сушіння матеріалів та ряду інших питань. Він заснував нову наукову дисципліну «Механіка рослинних матеріалів».

Гедаль Хайліс – науковий керівник багатьох аспірантів і докторантів, він створив наукову школу, під його керівництвом підготували і захистили 38 кандидатських дисертацій, він був науковим консультантом 7 докторських дисертацій.

Усі, хто знав Гедаля Абрамовича, відзначають його надзвичайну скромність, тактовність і прагнення безкорисливо допомагати всім. Він був взірцем порядності, чесності та інтелігентності.

Висловлюємо найщиріші слова співчуття родині та близьким Гедаля Абрамовича з приводу непоправної втрати. Поділяємо ваш біль та горе і підтримуємо у годину скорботи. Світла пам’ять...", - йдеться в повідомленні.

Помер почесний доктор Луцького НТУ


Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Гедаля Абрамовича.

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Теги: ЛНТУ, доктор, професор, помер
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