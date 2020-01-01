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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Ранок 29 вересня: в Україні – 3 627 нових випадків коронавірусу, на Волині – 136

Ранок 29 вересня: в Україні – 3 627 нових випадків коронавірусу, на Волині – 136
За останню добу в Україні виявили 3 627 випадків коронавірусу. Загальна кількість інфікованих станом на 29 вересня сягнула 204 932.

Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО.

Найбільше нових випадків недуги виявили у Києві (416) та Харківській області (426).

Одужали за добу 1 797 людей. Загалом за весь час пандемії коронавірус здолали 90 250 українців.

За добу від ускладнень коронавірусу в Україні померло 69 інфікованих. А загалом від початку епідемії летальних випадків становить 4 065.

На Волині загалом захворіло 7 911 людей, з них за останню добу - 136. Це найбільша добова кількість захворілих за увесь час пандемії для області. Загалом в області від ускладнень хвороби померло 166 людей.

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Теги: коронавірус, Україна, статистика, РНБО
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