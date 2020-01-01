Ранок 29 вересня: в Україні – 3 627 нових випадків коронавірусу, на Волині – 136
Сьогодні, 09:08
За останню добу в Україні виявили 3 627 випадків коронавірусу. Загальна кількість інфікованих станом на 29 вересня сягнула 204 932.
Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО.
Найбільше нових випадків недуги виявили у Києві (416) та Харківській області (426).
Одужали за добу 1 797 людей. Загалом за весь час пандемії коронавірус здолали 90 250 українців.
За добу від ускладнень коронавірусу в Україні померло 69 інфікованих. А загалом від початку епідемії летальних випадків становить 4 065.
На Волині загалом захворіло 7 911 людей, з них за останню добу - 136. Це найбільша добова кількість захворілих за увесь час пандемії для області. Загалом в області від ускладнень хвороби померло 166 людей.
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Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО.
Найбільше нових випадків недуги виявили у Києві (416) та Харківській області (426).
Одужали за добу 1 797 людей. Загалом за весь час пандемії коронавірус здолали 90 250 українців.
За добу від ускладнень коронавірусу в Україні померло 69 інфікованих. А загалом від початку епідемії летальних випадків становить 4 065.
На Волині загалом захворіло 7 911 людей, з них за останню добу - 136. Це найбільша добова кількість захворілих за увесь час пандемії для області. Загалом в області від ускладнень хвороби померло 166 людей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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