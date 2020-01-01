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У Луцьку на мосту сталася аварія

У Луцьку на мосту сталася аварія
У Луцьку на проспекті Соборності трапилася дорожньо-транспортна пригода.

Аварія сталася 29 вересня близько 16:27. Про це повідомляє Район.Луцьк, посилаючись на пресслужбу патрульної поліції.

Прибувши за вказаною адресою патрульні встановили, що водій, керуючи автомобілем Volkswagen Golf, рухаючись по мості з проспекту Соборності в напрямку проспекту Перемоги не вибрав безпечної дистанції та допустив зіткнення з автомобілем Toyota Avensis, який рухався попереду в попутному напрямку.

Після чого автомобіль Toyota Avensis допустив зіткнення з автомобілем Toyota Yaris, який рухався попереду в попутному напрямку. При ДТП автомобілі отримали механічні пошкодження.

На місце події прибула карета швидкої медичної допомоги. Учасники автопригоди від госпіталізації відмовилися. На винуватця ДТП склали протокол за статтею 124 КУпАП.

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Теги: ДТП, Луцьк
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