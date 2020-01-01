У Луцьку на мосту сталася аварія





Аварія сталася 29 вересня близько 16:27. Про це повідомляє



Прибувши за вказаною адресою патрульні встановили, що водій, керуючи автомобілем Volkswagen Golf, рухаючись по мості з проспекту Соборності в напрямку проспекту Перемоги не вибрав безпечної дистанції та допустив зіткнення з автомобілем Toyota Avensis, який рухався попереду в попутному напрямку.



Після чого автомобіль Toyota Avensis допустив зіткнення з автомобілем Toyota Yaris, який рухався попереду в попутному напрямку. При ДТП автомобілі отримали механічні пошкодження.



На місце події прибула карета швидкої медичної допомоги. Учасники автопригоди від госпіталізації відмовилися. На винуватця ДТП склали протокол за статтею 124 КУпАП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на проспекті Соборності трапилася дорожньо-транспортна пригода.Аварія сталася 29 вересня близько 16:27. Про це повідомляє Район.Луцьк , посилаючись на пресслужбу патрульної поліції.Прибувши за вказаною адресою патрульні встановили, що водій, керуючи автомобілем Volkswagen Golf, рухаючись по мості з проспекту Соборності в напрямку проспекту Перемоги не вибрав безпечної дистанції та допустив зіткнення з автомобілем Toyota Avensis, який рухався попереду в попутному напрямку.Після чого автомобіль Toyota Avensis допустив зіткнення з автомобілем Toyota Yaris, який рухався попереду в попутному напрямку. При ДТП автомобілі отримали механічні пошкодження.На місце події прибула карета швидкої медичної допомоги. Учасники автопригоди від госпіталізації відмовилися. На винуватця ДТП склали протокол за статтею 124 КУпАП.

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