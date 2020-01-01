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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Ранок 1 жовтня: в Україні – новий коронавірусний антирекорд

Ранок 1 жовтня: в Україні – новий коронавірусний антирекорд
За останню добу в Україні виявили 4 069 випадків коронавірусу. Це найбільша добова кількість за увесь час пандемії. До цього часу про найбільшу кількість нових випадків хвороби за добу повідомляли учора, 30 вересня (4027). Загальна кількість інфікованих станом на 1 жовтня сягнула 213 028.

Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО.

Найбільше нових випадків недуги виявили у Харківській області (450).

За добу від ускладнень коронавірусу в Україні померло 64 інфікованих. А загалом від початку епідемії летальних випадків становить 4 193.

Одужали за добу 2083 людини, за весь час пандемії - 94 443.

На Волині загалом захворіло 8 194 людини, з них за останню добу - 135. Загалом в області від ускладнень хвороби померло 170 людей, двоє з яких - за останню добу.

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Теги: РНБО, коронавірус, статистика, Україна, Волинь
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