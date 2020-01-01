У Рожищі згорів гараж з авто. ФОТО
Сьогодні, 13:22
У Рожищі на вулиці Січових Стрільців сталася пожежа.
Інцидент трапився сьогодні, 1 жовтня. Про це з місця події повідомив кореспондент Район.Рожище.
Загорілася господарська будівля – гараж. Станом на 12:24 на місці працювали вогнеборці.
Станом на 13:05 пожежу ліквідували. Приміщення згоріло майже до тла, а з ним і автомобіль.
Причини займання встановлюватимуть.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Інцидент трапився сьогодні, 1 жовтня. Про це з місця події повідомив кореспондент Район.Рожище.
Загорілася господарська будівля – гараж. Станом на 12:24 на місці працювали вогнеборці.
Станом на 13:05 пожежу ліквідували. Приміщення згоріло майже до тла, а з ним і автомобіль.
Причини займання встановлюватимуть.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Рожищі згорів гараж з авто. ФОТО
Сьогодні, 13:22
У ресторації «Брама» – оновлене меню комплексних обідів*
Сьогодні, 13:01
Автомобіль зниклого востаннє бачили на Івано-Франківщині: розшукують 30-річного волинянина
Сьогодні, 12:50