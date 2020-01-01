У Рожищі згорів гараж з авто. ФОТО





Інцидент трапився сьогодні, 1 жовтня. Про це з місця події повідомив кореспондент



Загорілася господарська будівля – гараж. Станом на 12:24 на місці працювали вогнеборці.



Станом на 13:05 пожежу ліквідували. Приміщення згоріло майже до тла, а з ним і автомобіль.



Причини займання встановлюватимуть.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рожищі на вулиці Січових Стрільців сталася пожежа.Інцидент трапився сьогодні, 1 жовтня. Про це з місця події повідомив кореспондент Район.Рожище. Загорілася господарська будівля – гараж. Станом на 12:24 на місці працювали вогнеборці.Станом на 13:05 пожежу ліквідували. Приміщення згоріло майже до тла, а з ним і автомобіль.Причини займання встановлюватимуть.

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