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У Рожищі згорів гараж з авто. ФОТО

У Рожищі згорів гараж з авто. ФОТО
У Рожищі на вулиці Січових Стрільців сталася пожежа.

Інцидент трапився сьогодні, 1 жовтня. Про це з місця події повідомив кореспондент Район.Рожище.

Загорілася господарська будівля – гараж. Станом на 12:24 на місці працювали вогнеборці.

Станом на 13:05 пожежу ліквідували. Приміщення згоріло майже до тла, а з ним і автомобіль.

Причини займання встановлюватимуть.

У Рожищі згорів гараж з авто. ФОТО

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Теги: Рожище, пожежа, гараж
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