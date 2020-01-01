вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Від коронавірусу помер депутат Рожищенської міськради, – ЗМІ

Від коронавірусу помер депутат Рожищенської міськради, – ЗМІ
Перестало битися серце депутата Рожищенської міської ради Антона Богдана.

Чоловік помер 1 жовтня. Про це Район.Рожище стало відомо з власних джерел.

Антон Богдан лікувався від коронавірусу в лікарні у Боголюбах.

Довідково: Богдан Антон Васильович – 1958 року народження. Освіта вища, закінчив Львівський політехнічний інститут за спеціальністю «технологія машинобудування». З 2006 року працював приватним підприємцем.

Голова постійної комісії міської ради з питань депутатської діяльності та етики, дотримання прав людини, законності та правопорядку, земельної реформи, екології та раціонального використання природних ресурсів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: депутат, смерть, Рожище, міськрада
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де у Прилуцькому, Дачному, Жабці та Сапоговому зупинятимуться маршрутки
Хто змагатиметься за крісло мера Луцька
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Без попереднього медогляду: яким буде осінній призов до армії на Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 09:54
У Луцьку перекриють рух транспорту частиною вулиці Ковельської
Сьогодні, 09:53
Від коронавірусу помер депутат Рожищенської міськради, – ЗМІ
Сьогодні, 09:29
Ранок 2 жовтня: в Україні – знову коронавірусний антирекорд
Сьогодні, 09:09
Курс валют у Луцьку на 2 жовтня
Сьогодні, 09:08
Схожі новини
На Волині помер депутат районної ради На Волині помер депутат районної ради
29 липень, 11:20
Помер депутат селищної ради на Волині Помер депутат селищної ради на Волині
22 липень, 01:31
Помер інфікований коронавірусом чоловік, який тривалий час боровся за життя у Боголюбах Помер інфікований коронавірусом чоловік, який тривалий час боровся за життя у Боголюбах
06 липень, 17:25
Народного депутата знайшли застреленим Народного депутата знайшли застреленим
24 травень, 01:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Діалог з громадою, європейський ринок, дороги у віддалених районах: Роман Бондарук – про те, як хоче змінити Луцьк*
Сьогодні, 09:55
 0
Без попереднього медогляду: яким буде осінній призов до армії на Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 09:54
 0
У Луцьку перекриють рух транспорту частиною вулиці Ковельської
Сьогодні, 09:53
 0
Від коронавірусу помер депутат Рожищенської міськради, – ЗМІ
Сьогодні, 09:29
 0
Ранок 2 жовтня: в Україні – знову коронавірусний антирекорд
Сьогодні, 09:09
 0
Медіа
відео
1/8