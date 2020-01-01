Від коронавірусу помер депутат Рожищенської міськради, – ЗМІ





Чоловік помер 1 жовтня. Про це



Антон Богдан лікувався від коронавірусу в лікарні у Боголюбах.



Довідково: Богдан Антон Васильович – 1958 року народження. Освіта вища, закінчив Львівський політехнічний інститут за спеціальністю «технологія машинобудування». З 2006 року працював приватним підприємцем.



Голова постійної комісії міської ради з питань депутатської діяльності та етики, дотримання прав людини, законності та правопорядку, земельної реформи, екології та раціонального використання природних ресурсів.

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