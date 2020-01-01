Пожежа у гаражі в Рожищі: через залишені балони ледь не сталось вибуху





Повідомлення до служби «101» надійшло о 12:10, рятувальники прибули на місце події вже через 6 хвилин, - інформує ДСНС у Волинській області.



На момент прибуття у гаражі палав автомобіль Audi, вогонь охопив будівлю.



Під час гасіння пожежі з’ясувалось, що в гаражі знаходяться три балони з вуглекислотою, отож рятувальники винесли їх з охопленого вогнем приміщення та запобігли вибуху ще й газової установки, що встановлена на автомобілі.



Пожежу ліквідували о 12:31. Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем під час проведення ремонтних робіт в гаражі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рожищі 1 жовтня вогнеборці запобігли вибуху та л іквідували пожежу в гаражі , що трапилась приблизно 12-ї години в райцентрі на вулиці Січових стрільців.Повідомлення до служби «101» надійшло о 12:10, рятувальники прибули на місце події вже через 6 хвилин, - інформує ДСНС у Волинській області.На момент прибуття у гаражі палав автомобіль Audi, вогонь охопив будівлю.Під час гасіння пожежі з’ясувалось, що в гаражі знаходяться три балони з вуглекислотою, отож рятувальники винесли їх з охопленого вогнем приміщення та запобігли вибуху ще й газової установки, що встановлена на автомобілі.Пожежу ліквідували о 12:31. Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем під час проведення ремонтних робіт в гаражі.

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