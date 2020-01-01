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Пожежа у гаражі в Рожищі: через залишені балони ледь не сталось вибуху

Пожежа у гаражі в Рожищі: через залишені балони ледь не сталось вибуху
У Рожищі 1 жовтня вогнеборці запобігли вибуху та ліквідували пожежу в гаражі, що трапилась приблизно 12-ї години в райцентрі на вулиці Січових стрільців.

Повідомлення до служби «101» надійшло о 12:10, рятувальники прибули на місце події вже через 6 хвилин, - інформує ДСНС у Волинській області.

На момент прибуття у гаражі палав автомобіль Audi, вогонь охопив будівлю.

Під час гасіння пожежі з’ясувалось, що в гаражі знаходяться три балони з вуглекислотою, отож рятувальники винесли їх з охопленого вогнем приміщення та запобігли вибуху ще й газової установки, що встановлена на автомобілі.

Пожежу ліквідували о 12:31. Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем під час проведення ремонтних робіт в гаражі.

Пожежа у гаражі в Рожищі: через залишені балони ледь не сталось вибуху
Пожежа у гаражі в Рожищі: через залишені балони ледь не сталось вибуху

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Теги: пожежа, Рожище, гараж
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