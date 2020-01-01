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Один загинув, двоє – у лікарні: на Рівненщині п'яний водій збив пішоходів

Один загинув, двоє – у лікарні: на Рівненщині п'яний водій збив пішоходів
У Костополі о пів на другу ночі 3 жовтня водій «Volkswagen Golf» на вулиці Грушевського переїхав чотирьох пішоходів.

Про це повідомляє ГУНП у Рівненській області.

Слідчо-оперативна група встановила, що 32-річний костопільчанин, керуючи транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, не вибрав безпечної швидкості руху та на проїзній частині дороги допустив наїзд на чотирьох пішоходів.

Медики «швидкої» на місці події лише констатували смерть 30-річного жителя Костополя. Трьох потерпілих — усі місцеві мешканці, доставили до лікарні. 24-річний хлопець, у якого попередньо діагностували забій мозку, закритий перелом плеча, відкритий перелом ноги, закриту травма черевної порожнини, перебуває у реанімаційному відділенні. Також госпіталізували і 21-річного потерпілого із внутрішньо-суглобним переломом, забоями та осадненнями. 28-річного пішохода після надання медичної допомоги відпустили.

Слідчі слідчого управління затримали зловмисника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину за попередньою правовою кваліфікацією частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

Результати освідування 32-річного водія на алкотестері показали 1,37 проміле. У рамках кримінального провадження у нього також відібрані біологічні зразки. Автомобіль вилучили та помістили на спецмайданчик. У рамках досудового розслідування тривають слідчі дії та встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.
Один загинув, двоє – у лікарні: на Рівненщині п'яний водій збив пішоходів
Один загинув, двоє – у лікарні: на Рівненщині п'яний водій збив пішоходів
Один загинув, двоє – у лікарні: на Рівненщині п'яний водій збив пішоходів


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Теги: аварія, Рівненщина
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