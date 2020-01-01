На Волині матір відмовилась від свого 13-річного сина та запроторила його в психіатричну лікарню





Про це йдеться в програмі "Один за всіх" пише



Матір 13-річного Іллі Рудіна Лілія Білінець настільки ненавидить сина, що навіть не хоче чути його ім’я, а усі його речі спалила. Не потрібен хлопчик і рідному батьку. Чоловік має свою відмовку, мовляв, немає власного житла та й його теперішня дружина категорично проти того, щоб Ілля жив з ними. Більше того, він також домагається, аби його позбавили батьківських прав.



Своє рішення відмовитися від дитини Лілія пояснює жахливими вчинками Іллі. Відомо, що проблеми з хлопчиком почалися з першого класу – дитина стала агресивною, кидалася на інших школярів. З того часу, за словами жінки, Ілля також тероризував сім’ю: душив та знущався над молодшим братиком, бив сестру. Також хлопець сокирою порубав двері та вікна будинку, часто тікав з дому, крав речі та розпивав спиртне. Свою вину у поведінці Іллі сама матір не бачить, і, каже, що не може пояснити вчинки сина. Однак, у соцслужбі Віснику розповіли, що проблема не так в дитині, як в матері. Ілля заважав влаштовувати їй своє особисте життя. Хлопчик болісно сприйняв те, що жінка вчетверте вийшла заміж, бо потребував уваги. Окрім того, Лілія неодноразово била і прив’язувала до ліжка Іллю, щоб він їй не заважав. Ось ця агресія і наростала в дитини, тож, хлопець почав проявляти її до оточуючих.



Врешті-решт Лілія запроторила сина у психіатричну лікарню і п’ять місяців не цікавилася його життям. Після такої тривалої розлуки Ілля зі сльозами на очах попросив вибачення у матері. Хлопчик пообіцяв, що більше не буде робити нічого поганого та ображати рідних, лиш би мати не покидала його. Жінка, обіймаючи сина, сказала, що не вірить у його щирість і не зможе забрати. Відмовився це робити і батько. На прохання Іллі залишитися з ним, він вкотре попросив, щоб його позбавили батьківських прав.



Тож, дитина виявилася непотрібною нікому, фактично, сиротою при живих батьках. Однак, бабуся хлопчика вирішила дати йому ще один шанс і забрала жити до себе. Та вже через два тижні нерви жінки не витримали, і вона відмовилася від онука. Бабуся розповіла, що хлопець влаштував вдома жахливу пожежу: згорів хлів та все приладдя у ньому, а також верх хати, в якому жила сім’я.



Після масштабної пожежі, в якій ледь не загинули рідні Іллі, поліцейські ув’язнили хлопця і відправили у Дніпро до дитячого розподільника. Уже найближчим часом його переведуть до школи соціальної реабілітації у Запоріжжі, де протягом 9-ти місяців з ним будуть працювати психологи.



Зараз доля хлопчика залишається невизначеною. Чи зможе він врешті-решт віднайти люблячу сім’ю і отримати ту батьківську любов, якої йому завжди не вистачало - це покаже лише час.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковельському районі мати запроторила у психіатричну лікарню рідного 13-річного сина. У той час, коли підліток там жив, жінка не тільки не провідувала дитину, а й через суд позбавила себе материнських прав.Про це йдеться в програмі "Один за всіх" пише Вісник Матір 13-річногонастільки ненавидить сина, що навіть не хоче чути його ім’я, а усі його речі спалила. Не потрібен хлопчик і рідному батьку. Чоловік має свою відмовку, мовляв, немає власного житла та й його теперішня дружина категорично проти того, щоб Ілля жив з ними. Більше того, він також домагається, аби його позбавили батьківських прав.Своє рішення відмовитися від дитини Лілія пояснює жахливими вчинками Іллі. Відомо, що проблеми з хлопчиком почалися з першого класу – дитина стала агресивною, кидалася на інших школярів. З того часу, за словами жінки, Ілля також тероризував сім’ю: душив та знущався над молодшим братиком, бив сестру. Також хлопець сокирою порубав двері та вікна будинку, часто тікав з дому, крав речі та розпивав спиртне. Свою вину у поведінці Іллі сама матір не бачить, і, каже, що не може пояснити вчинки сина. Однак, у соцслужбі Віснику розповіли, що проблема не так в дитині, як в матері. Ілля заважав влаштовувати їй своє особисте життя. Хлопчик болісно сприйняв те, що жінка вчетверте вийшла заміж, бо потребував уваги. Окрім того, Лілія неодноразово била і прив’язувала до ліжка Іллю, щоб він їй не заважав. Ось ця агресія і наростала в дитини, тож, хлопець почав проявляти її до оточуючих.Врешті-решт Лілія запроторила сина у психіатричну лікарню і п’ять місяців не цікавилася його життям. Після такої тривалої розлуки Ілля зі сльозами на очах попросив вибачення у матері. Хлопчик пообіцяв, що більше не буде робити нічого поганого та ображати рідних, лиш би мати не покидала його. Жінка, обіймаючи сина, сказала, що не вірить у його щирість і не зможе забрати. Відмовився це робити і батько. На прохання Іллі залишитися з ним, він вкотре попросив, щоб його позбавили батьківських прав.Тож, дитина виявилася непотрібною нікому, фактично, сиротою при живих батьках. Однак, бабуся хлопчика вирішила дати йому ще один шанс і забрала жити до себе. Та вже через два тижні нерви жінки не витримали, і вона відмовилася від онука. Бабуся розповіла, що хлопець влаштував вдома жахливу пожежу: згорів хлів та все приладдя у ньому, а також верх хати, в якому жила сім’я.Після масштабної пожежі, в якій ледь не загинули рідні Іллі, поліцейські ув’язнили хлопця і відправили у Дніпро до дитячого розподільника. Уже найближчим часом його переведуть до школи соціальної реабілітації у Запоріжжі, де протягом 9-ти місяців з ним будуть працювати психологи.Зараз доля хлопчика залишається невизначеною. Чи зможе він врешті-решт віднайти люблячу сім’ю і отримати ту батьківську любов, якої йому завжди не вистачало - це покаже лише час.

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