За розтрату майна на Волині поліція розшукує 28-річну жінку





Про розшук інформують у міському відділі поліції, пише



«За скоєння злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в ЕОМ, вчинені особою, яка має доступ до неї), ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) КК України Володимир-Волинським ВП ГУНП у Волинській області розшукується мешканка міста Володимира-Волинського Анна Миколаївна Вовк, 26.09.1992 р. н.



Її прикмети: зріст 180 см, міцної статури, волосся темне, довге», – йдеться у повідомленні.



Просять усіх, кому будь-що відомо про місце перебування Анни Вовк, повідомити за телефонами: 03342-2-25-70, 0638526036, 0931941795.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліція розшукує 28-річну жительку Володимира-Волинського за скоєння злочинів.Про розшук інформують у міському відділі поліції, пише Район.Ковель «За скоєння злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в ЕОМ, вчинені особою, яка має доступ до неї), ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) КК України Володимир-Волинським ВП ГУНП у Волинській області розшукується мешканка міста Володимира-Волинського Анна Миколаївна Вовк, 26.09.1992 р. н.Її прикмети: зріст 180 см, міцної статури, волосся темне, довге», – йдеться у повідомленні.Просять усіх, кому будь-що відомо про місце перебування Анни Вовк, повідомити за телефонами: 03342-2-25-70, 0638526036, 0931941795.

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