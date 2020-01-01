Премію Кабміну вручили керівнику волинського центру національно-патріотичного виховання

Богдана Бальбузу.



Про це Богдан Бальбуза повідомив на своїй сторінці у



«Вручення Премії Кабміну за особливі досягнення молоді у розбудові України.



Важливий момент – визнання на високому рівні тієї роботи, яку ми робили всі ці роки з побратимами та однодумцями. На фото також мали б бути багато людей: Юлія Сливінська, Макс Каширець, Наталія Шум’янко, десятки людей з «Національного Альянсу», Волинського центру національно-патріотичного виховання,туризму і краєзнавства, Центру національно-патріотичного виховання дітей та молоді у м. Луцьк та інших середовищ. Дякую вам за все пройдене разом! А далі точно буде. Адже ми заряджені і готові до рух», – йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За особливі досягнення молоді у розбудові України відзначили директора КЗ «Волинський обласний центр національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства учнівської молоді Волинської обласної ради»Про це Богдан Бальбуза повідомив на своїй сторінці у facebook «Вручення Премії Кабміну за особливі досягнення молоді у розбудові України.Важливий момент – визнання на високому рівні тієї роботи, яку ми робили всі ці роки з побратимами та однодумцями. На фото також мали б бути багато людей: Юлія Сливінська, Макс Каширець, Наталія Шум’янко, десятки людей з «Національного Альянсу», Волинського центру національно-патріотичного виховання,туризму і краєзнавства, Центру національно-патріотичного виховання дітей та молоді у м. Луцьк та інших середовищ. Дякую вам за все пройдене разом! А далі точно буде. Адже ми заряджені і готові до рух», – йдеться у дописі.

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