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Премію Кабміну вручили керівнику волинського центру національно-патріотичного виховання

Премію Кабміну вручили керівнику волинського центру національно-патріотичного виховання
За особливі досягнення молоді у розбудові України відзначили директора КЗ «Волинський обласний центр національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства учнівської молоді Волинської обласної ради» Богдана Бальбузу.

Про це Богдан Бальбуза повідомив на своїй сторінці у facebook.

«Вручення Премії Кабміну за особливі досягнення молоді у розбудові України.

Важливий момент – визнання на високому рівні тієї роботи, яку ми робили всі ці роки з побратимами та однодумцями. На фото також мали б бути багато людей: Юлія Сливінська, Макс Каширець, Наталія Шум’янко, десятки людей з «Національного Альянсу», Волинського центру національно-патріотичного виховання,туризму і краєзнавства, Центру національно-патріотичного виховання дітей та молоді у м. Луцьк та інших середовищ. Дякую вам за все пройдене разом! А далі точно буде. Адже ми заряджені і готові до рух», – йдеться у дописі.

Премію Кабміну вручили керівнику волинського центру національно-патріотичного виховання
Премію Кабміну вручили керівнику волинського центру національно-патріотичного виховання
Премію Кабміну вручили керівнику волинського центру національно-патріотичного виховання
Премію Кабміну вручили керівнику волинського центру національно-патріотичного виховання
Премію Кабміну вручили керівнику волинського центру національно-патріотичного виховання
Премію Кабміну вручили керівнику волинського центру національно-патріотичного виховання

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Теги: Богдан Бальбуза, премія, Кабмін
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Коментарі 1
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