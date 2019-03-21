На Волині судили пенсіонера, який побив собаку цеглиною





Він заподіяв тварині фізичного болю і тим самим вчинив адміністративне правопорушення, пише



Поліцейські склали на ковельчанина протокол, взяли пояснення у нього та ще двох свідків. Матеріали справи направили до суду.



На судовому засіданні пенсіонер визнав свою провину. Ковельський міськрайонний суд оштрафував чоловіка на 3400 гривень, окремо стягнувши судовий збір.



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