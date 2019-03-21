вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині судили пенсіонера, який побив собаку цеглиною

На Волині судили пенсіонера, який побив собаку цеглиною
У Ковелі на вулиці Відродження 69-річний чоловік шматком цеглини наніс безпритульному псу побої.

Він заподіяв тварині фізичного болю і тим самим вчинив адміністративне правопорушення, пише Ковель медіа.

Поліцейські склали на ковельчанина протокол, взяли пояснення у нього та ще двох свідків. Матеріали справи направили до суду.

На судовому засіданні пенсіонер визнав свою провину. Ковельський міськрайонний суд оштрафував чоловіка на 3400 гривень, окремо стягнувши судовий збір.

Зображення ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: собака, пенсіонер, суд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де у Прилуцькому, Дачному, Жабці та Сапоговому зупинятимуться маршрутки
Хто змагатиметься за крісло мера Луцька
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Парижі жінка знайшла у підвалі валізу із понад пів мільйона євро
Сьогодні, 16:14
Ресторація «Брама у світ смаків» дарує 25% знижки на усю «гарячу лінію» харчування*
Сьогодні, 15:58
На Волині судили пенсіонера, який побив собаку цеглиною
Сьогодні, 15:39
У Туреччині вакцини від коронавірусу почали випробовувати на людях
Сьогодні, 15:19
За п'яну їзду водій на Волині хотів відкупитись від патрульних за 5 тисяч гривень
Сьогодні, 14:50
Схожі новини
Накинувся на перехожого: у Ковелі судили чоловіка, який вигулював собаку без намордника Накинувся на перехожого: у Ковелі судили чоловіка, який вигулював собаку без намордника
22 серпень, 13:45
На Волині суд постановив вилучити у господаря пса, який покусав чотирьох людей На Волині суд постановив вилучити у господаря пса, який покусав чотирьох людей
10 травень, 07:21
Судитимуть юнака, який навмисно переїхав собаку на Волині Судитимуть юнака, який навмисно переїхав собаку на Волині
21 березень, 2019, 16:00
Судили пенсіонерку, яка на очах у дітей вбивала безпритульних собак Судили пенсіонерку, яка на очах у дітей вбивала безпритульних собак
14 січень, 2019, 14:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Подружжя волинян збудувало незвичний будинок без жодного кутка. ФОТО
Сьогодні, 16:32
 0
У Парижі жінка знайшла у підвалі валізу із понад пів мільйона євро
Сьогодні, 16:14
 0
Ресторація «Брама у світ смаків» дарує 25% знижки на усю «гарячу лінію» харчування*
Сьогодні, 15:58
 0
На Волині судили пенсіонера, який побив собаку цеглиною
Сьогодні, 15:39
 0
У Туреччині вакцини від коронавірусу почали випробовувати на людях
Сьогодні, 15:19
 0
Медіа
відео
1/8