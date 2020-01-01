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В селищі на Волині рятували жінку із зачиненої квартири

В селищі на Волині рятували жінку із зачиненої квартири
В селищі Іваничі поліцейські разом з надзвичайниками рятували жінку.

Відповідне відео опублікували правоохоронці у facebook.

Так, за допомогою пожежної машини поліцейські потрапили на балкон квартири на другому поверсі, відкрили двері та зайшли всередину помешкання, де на підлозі виявили жінку.

Також на відео чутно, як поліцейський попросив колегу викликати "швидку".


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Теги: поліція, жінка, рятувальники
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