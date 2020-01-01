В селищі на Волині рятували жінку із зачиненої квартири





Відповідне відео опублікували правоохоронці у



Так, за допомогою пожежної машини поліцейські потрапили на балкон квартири на другому поверсі, відкрили двері та зайшли всередину помешкання, де на підлозі виявили жінку.



Також на відео чутно, як поліцейський попросив колегу викликати "швидку".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В селищі Іваничі поліцейські разом з надзвичайниками рятували жінку.Відповідне відео опублікували правоохоронці у facebook Так, за допомогою пожежної машини поліцейські потрапили на балкон квартири на другому поверсі, відкрили двері та зайшли всередину помешкання, де на підлозі виявили жінку.Також на відео чутно, як поліцейський попросив колегу викликати "швидку".

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію