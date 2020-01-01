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Тиждень буде теплим і дощовим: прогноз погоди в Україні на 5-11 жовтня

Тиждень буде теплим і дощовим: прогноз погоди в Україні на 5-11 жовтня
Україна – на перетині атмосферних фронтів. Циклон, який залив Європу, зачепить нас лише краєчком. Західний регіон з дощами вже буде сьогодні, 5 жовтня. Завтра, 6 жовтня, зона опадів пошириться на центральні, північні та частково південні області.

Про це розповіли в ефірі Сніданку з 1+1.

Температура 5-11 жовтня в Україні коливатиметься вдень від +16° на заході до +24° на півдні, вночі 3-9° тепла, у південній частині вночі 6-12°. Однак синоптики прогнозують сильний вітер і шквали. У західній частині обіцяють помірні, 7 жовтня у Житомирській та Вінницькій областях місцями невеликі короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів. 8-11 жовтня буде переважно без опадів, лише 8 у західних, 9 жовтня у південно-західних областях пройдуть короткочасні дощі.


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Теги: погода, прогноз, синоптики
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