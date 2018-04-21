Перед «Ягодином» у жовтні можливі черги
Сьогодні, 15:44
Водіям, які планують перетинати кордон у пункті пропуску «Ягодин» Волинської митниці, наголошують, що через ремонт протягом місяця не буде функціонувати одна з автомобільних ваг в пункті пропуску для сполучення «Дорогуськ» на в’їзд на територію Республіки Польща.
Про це повідомляє Волинська митниця Держмитслужби у фейсбуці.
Зауважують, що через це можуть виникнути труднощі в безперебійному пропуску транспортних засобів комерційного призначення на виїзд з митної території України.
Згідно з інформацією на сайті Люблінської митної та податкової служби в Білій Подлясці, роботи стартують на початку жовтня 2020 року
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Про це повідомляє Волинська митниця Держмитслужби у фейсбуці.
Зауважують, що через це можуть виникнути труднощі в безперебійному пропуску транспортних засобів комерційного призначення на виїзд з митної території України.
Згідно з інформацією на сайті Люблінської митної та податкової служби в Білій Подлясці, роботи стартують на початку жовтня 2020 року
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