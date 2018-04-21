Перед «Ягодином» у жовтні можливі черги





Про це повідомляє Волинська митниця Держмитслужби у



Зауважують, що через це можуть виникнути труднощі в безперебійному пропуску транспортних засобів комерційного призначення на виїзд з митної території України.



Згідно з інформацією на сайті Люблінської митної та податкової служби в Білій Подлясці, роботи стартують на початку жовтня 2020 року

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Водіям, які планують перетинати кордон у пункті пропуску «Ягодин» Волинської митниці, наголошують, що через ремонт протягом місяця не буде функціонувати одна з автомобільних ваг в пункті пропуску для сполучення «Дорогуськ» на в’їзд на територію Республіки Польща.Про це повідомляє Волинська митниця Держмитслужби у фейсбуці Зауважують, що через це можуть виникнути труднощі в безперебійному пропуску транспортних засобів комерційного призначення на виїзд з митної території України.Згідно з інформацією на сайті Люблінської митної та податкової служби в Білій Подлясці, роботи стартують на початку жовтня 2020 року

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