У Луцьку – одні з найнижчих зарплат по Україні
Сьогодні, 21:54
В обласному центрі Волині одні з найнижчих заробітних плат у порівнянні з іншими обласними центрами України.
Найвищі зарплати отримують в Києві - 15 тис. грн. На другому місці Одеса - 13 тис. грн, а третє розділили Харків і Дніпро - 12,5 тис. грн. Про це йдеться в даних статистики вакансій одного з великих кадрових порталів, - пише Обозреватель.
Найнижча зарплата в обласному центрі становила близько 10 тисяч гривень.
Відтак, середні зарплати в українських містах такі:
Київ – 15 000 грн
Дніпро – 12 500 грн
Запоріжжя – 11 000 грн
Львів – 12 000 грн
Одеса – 13 000 грн
Харків – 12 500 грн
Вінниця – 11 000 грн
Житомир – 10 000 грн
Івано-Франківськ – 10 000 грн
Кривий Ріг – 10 000 грн
Кропивницький (Кіровоград) – 10 000 грн
Луцьк – 10 000 грн
Миколаїв – 10 800 грн
Полтава – 10 000 грн
Рівне – 10 000 грн
Суми – 10 000 грн
Тернопіль – 10 500 грн
Ужгород – 11 000 грн
Херсон – 10 000 грн
Хмельницький – 10 500 грн
Черкаси – 10 000 грн
Чернігів – 10 000 грн
Чернівці – 11 000 грн
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Найвищі зарплати отримують в Києві - 15 тис. грн. На другому місці Одеса - 13 тис. грн, а третє розділили Харків і Дніпро - 12,5 тис. грн. Про це йдеться в даних статистики вакансій одного з великих кадрових порталів, - пише Обозреватель.
Найнижча зарплата в обласному центрі становила близько 10 тисяч гривень.
Відтак, середні зарплати в українських містах такі:
Київ – 15 000 грн
Дніпро – 12 500 грн
Запоріжжя – 11 000 грн
Львів – 12 000 грн
Одеса – 13 000 грн
Харків – 12 500 грн
Вінниця – 11 000 грн
Житомир – 10 000 грн
Івано-Франківськ – 10 000 грн
Кривий Ріг – 10 000 грн
Кропивницький (Кіровоград) – 10 000 грн
Луцьк – 10 000 грн
Миколаїв – 10 800 грн
Полтава – 10 000 грн
Рівне – 10 000 грн
Суми – 10 000 грн
Тернопіль – 10 500 грн
Ужгород – 11 000 грн
Херсон – 10 000 грн
Хмельницький – 10 500 грн
Черкаси – 10 000 грн
Чернігів – 10 000 грн
Чернівці – 11 000 грн
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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