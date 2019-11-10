У Луцьку – одні з найнижчих зарплат по Україні





Найвищі зарплати отримують в Києві - 15 тис. грн. На другому місці Одеса - 13 тис. грн, а третє розділили Харків і Дніпро - 12,5 тис. грн. Про це йдеться в даних статистики вакансій одного з великих кадрових порталів, - пише



Найнижча зарплата в обласному центрі становила близько 10 тисяч гривень.



Відтак, середні зарплати в українських містах такі:



Київ – 15 000 грн



Дніпро – 12 500 грн



Запоріжжя – 11 000 грн



Львів – 12 000 грн



Одеса – 13 000 грн



Харків – 12 500 грн



Вінниця – 11 000 грн



Житомир – 10 000 грн



Івано-Франківськ – 10 000 грн



Кривий Ріг – 10 000 грн



Кропивницький (Кіровоград) – 10 000 грн



Луцьк – 10 000 грн



Миколаїв – 10 800 грн



Полтава – 10 000 грн



Рівне – 10 000 грн



Суми – 10 000 грн



Тернопіль – 10 500 грн



Ужгород – 11 000 грн



Херсон – 10 000 грн



Хмельницький – 10 500 грн



Черкаси – 10 000 грн



Чернігів – 10 000 грн



Чернівці – 11 000 грн

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В обласному центрі Волині одні з найнижчих заробітних плат у порівнянні з іншими обласними центрами України.Найвищі зарплати отримують в Києві - 15 тис. грн. На другому місці Одеса - 13 тис. грн, а третє розділили Харків і Дніпро - 12,5 тис. грн. Про це йдеться в даних статистики вакансій одного з великих кадрових порталів, - пише Обозреватель Найнижча зарплата в обласному центрі становила близько 10 тисяч гривень.Відтак, середні зарплати в українських містах такі:Київ – 15 000 грнДніпро – 12 500 грнЗапоріжжя – 11 000 грнЛьвів – 12 000 грнОдеса – 13 000 грнХарків – 12 500 грнВінниця – 11 000 грнЖитомир – 10 000 грнІвано-Франківськ – 10 000 грнКривий Ріг – 10 000 грнКропивницький (Кіровоград) – 10 000 грнМиколаїв – 10 800 грнПолтава – 10 000 грнРівне – 10 000 грнСуми – 10 000 грнТернопіль – 10 500 грнУжгород – 11 000 грнХерсон – 10 000 грнХмельницький – 10 500 грнЧеркаси – 10 000 грнЧернігів – 10 000 грнЧернівці – 11 000 грн

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