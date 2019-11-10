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У Луцьку – одні з найнижчих зарплат по Україні

У Луцьку – одні з найнижчих зарплат по Україні
В обласному центрі Волині одні з найнижчих заробітних плат у порівнянні з іншими обласними центрами України.

Найвищі зарплати отримують в Києві - 15 тис. грн. На другому місці Одеса - 13 тис. грн, а третє розділили Харків і Дніпро - 12,5 тис. грн. Про це йдеться в даних статистики вакансій одного з великих кадрових порталів, - пише Обозреватель.

Найнижча зарплата в обласному центрі становила близько 10 тисяч гривень.

Відтак, середні зарплати в українських містах такі:

Київ – 15 000 грн

Дніпро – 12 500 грн

Запоріжжя – 11 000 грн

Львів – 12 000 грн

Одеса – 13 000 грн

Харків – 12 500 грн

Вінниця – 11 000 грн

Житомир – 10 000 грн

Івано-Франківськ – 10 000 грн

Кривий Ріг – 10 000 грн

Кропивницький (Кіровоград) – 10 000 грн

Луцьк – 10 000 грн

Миколаїв – 10 800 грн

Полтава – 10 000 грн

Рівне – 10 000 грн

Суми – 10 000 грн

Тернопіль – 10 500 грн

Ужгород – 11 000 грн

Херсон – 10 000 грн

Хмельницький – 10 500 грн

Черкаси – 10 000 грн

Чернігів – 10 000 грн

Чернівці – 11 000 грн

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Теги: економіка, гроші
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