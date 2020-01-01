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На Волині померла багаторічна редакторка районної газети

На Волині померла багаторічна редакторка районної газети
Передчасно обірвалося життя журналістки і багаторічного редактора газети "Нове життя" Іраїди Сергіївни Журавлюк.

Про це інформує Любешівська районна газета "Нове життя" на сторінці у фейсбук.

"Вона все своє життя присвятила рідній газеті, клопочучись, як матір, над кожним номером і над усіма тими, хто працював у редакції. Це невимовно важка втрата для всієї Любешівщини!" - йдеться у повідомлені.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює глибокі співчуття рідним померлої.

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Теги: смерть, редакторка
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