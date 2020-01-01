На Волині померла багаторічна редакторка районної газети
Сьогодні, 15:05
Передчасно обірвалося життя журналістки і багаторічного редактора газети "Нове життя" Іраїди Сергіївни Журавлюк.
Про це інформує Любешівська районна газета "Нове життя" на сторінці у фейсбук.
"Вона все своє життя присвятила рідній газеті, клопочучись, як матір, над кожним номером і над усіма тими, хто працював у редакції. Це невимовно важка втрата для всієї Любешівщини!" - йдеться у повідомлені.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює глибокі співчуття рідним померлої.
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Про це інформує Любешівська районна газета "Нове життя" на сторінці у фейсбук.
"Вона все своє життя присвятила рідній газеті, клопочучись, як матір, над кожним номером і над усіма тими, хто працював у редакції. Це невимовно важка втрата для всієї Любешівщини!" - йдеться у повідомлені.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює глибокі співчуття рідним померлої.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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