На Волині померла багаторічна редакторка районної газети

Передчасно обірвалося життя журналістки і багаторічного редактора газети "Нове життя" Іраїди Сергіївни Журавлюк.Про це інформує Любешівська районна газета "Нове життя" на сторінці у фейсбук."Вона все своє життя присвятила рідній газеті, клопочучись, як матір, над кожним номером і над усіма тими, хто працював у редакції. Це невимовно важка втрата для всієї Любешівщини!" - йдеться у повідомлені.висловлює глибокі співчуття рідним померлої.