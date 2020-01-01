Долар і євро впали у ціні: курс валют у Луцьку на 7 жовтня
Сьогодні, 09:12
Курс долара у Луцьку: купівля – 28.28, а продаж – 28.40.
Євро при купівлі становить – 33.15, продажу – 33.35.
Курс російського рубля: купівля – 0.35, продаж – 0.37.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.35, продаж – 7.40.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Євро при купівлі становить – 33.15, продажу – 33.35.
Курс російського рубля: купівля – 0.35, продаж – 0.37.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.35, продаж – 7.40.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Сьогодні у деяких областях України пройдуть сильні дощі
Сьогодні, 09:55
Долар і євро впали у ціні: курс валют у Луцьку на 7 жовтня
Сьогодні, 09:12
У волинській лікарні запрацюють два нові цифрові рентген-апарати
Сьогодні, 08:17