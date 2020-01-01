У волинському місті на автозаправці сталася аварія за участю двох авто





Про це



Як повідомили очевидці події, жінка за кермом «Volkswagen» не впоралася з керуванням і в’їхала в автомобіль «Hyundai Santa Fe», який не рухався.



Внаслідок ДТП, за попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження.



Деталі аварії з’ясовуються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 8 жовтня, приблизно о 14:30 на автозаправці UPG в Ковелі трапилася дорожньо-транспортна пригода.Про це Ковель media повідомили свідки ДТП.Як повідомили очевидці події, жінка за кермом «Volkswagen» не впоралася з керуванням і в’їхала в автомобіль «Hyundai Santa Fe», який не рухався.Внаслідок ДТП, за попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження.Деталі аварії з’ясовуються.

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