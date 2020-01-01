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У волинському місті на автозаправці сталася аварія за участю двох авто

У волинському місті на автозаправці сталася аварія за участю двох авто
Сьогодні, 8 жовтня, приблизно о 14:30 на автозаправці UPG в Ковелі трапилася дорожньо-транспортна пригода.

Про це Ковель media повідомили свідки ДТП.

Як повідомили очевидці події, жінка за кермом «Volkswagen» не впоралася з керуванням і в’їхала в автомобіль «Hyundai Santa Fe», який не рухався.

Внаслідок ДТП, за попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження.

Деталі аварії з’ясовуються.

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Теги: Ковель, аварія, автозаправка
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Коментарі 1
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«Volkswagen Saab 9-5»????
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