У поліції розповіли подробиці смерті молодих військових на Житомирщині. ВІДЕО





В одного із військовослужбовців залишилося двоє маленьких донечок. Поліція наразі опрацьовує версію щодо отруєння чадним газом, - йдеться в сюжеті



Усі троє загиблих мешкали в орендованій квартирі і були родом з Дніпровської, Сумської та Чернівецької областей. Одному з загиблих 21 рік, двом іншим по 23. Контрактників почали шукати вранці, коли вони не з'явилися на ранкове шикування.



"Було вжито заходів щодо місця їхнього перебування. За місцем проживання виявили їхні тіла", - каже Сергій Поліщук, заступник командира військової частини.



Сусіди розповідають, що про смерть військових дізналися від поліції. Як виявилося, тіло одного юнака знайшли на кухні у квартирі, другого - у ванній кімнаті, а третій - був на дивані. Слідів насильницької смерті на їхніх тілах не було. Сусіди запевняють, що хлопці поводилися чемно.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Тіла трьох військовослужбовців, яких знайшли мертвими у військовому містечку Новоівницьке Житомирської області, планують доправити додому за кілька днів, після проведення всіх експертиз.В одного із військовослужбовців залишилося двоє маленьких донечок. Поліція наразі опрацьовує версію щодо отруєння чадним газом, - йдеться в сюжеті ТСН. Усі троє загиблих мешкали в орендованій квартирі і були родом з Дніпровської, Сумської та Чернівецької областей. Одному з загиблих 21 рік, двом іншим по 23. Контрактників почали шукати вранці, коли вони не з'явилися на ранкове шикування."Було вжито заходів щодо місця їхнього перебування. За місцем проживання виявили їхні тіла", - каже Сергій Поліщук, заступник командира військової частини.Сусіди розповідають, що про смерть військових дізналися від поліції. Як виявилося, тіло одного юнака знайшли на кухні у квартирі, другого - у ванній кімнаті, а третій - був на дивані. Слідів насильницької смерті на їхніх тілах не було. Сусіди запевняють, що хлопці поводилися чемно.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію