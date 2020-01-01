На Волині в аварії постраждав 8-річний хлопчик





Аварія сталася учора, 8 жовтня, повідомляє сектор комунікації поліції Волині.



Хлопчик - місцевий житель, він їхав на велосипеді. За кермом автомобіля перебував 61-річний житель цього ж району.



Внаслідок автопригоди дитину госпіталізували.



Загалом за минулу добу в області у аваріях постраждали семеро осіб.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Підбереззя Горохівському районі під колеса легковика ВАЗ-2105 потрапив 8-річний хлопчик.Аварія сталася учора, 8 жовтня, повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Хлопчик - місцевий житель, він їхав на велосипеді. За кермом автомобіля перебував 61-річний житель цього ж району.Внаслідок автопригоди дитину госпіталізували.Загалом за минулу добу в області у аваріях постраждали семеро осіб.

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