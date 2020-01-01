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На Волині в аварії постраждав 8-річний хлопчик

На Волині в аварії постраждав 8-річний хлопчик
У селі Підбереззя Горохівському районі під колеса легковика ВАЗ-2105 потрапив 8-річний хлопчик.

Аварія сталася учора, 8 жовтня, повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Хлопчик - місцевий житель, він їхав на велосипеді. За кермом автомобіля перебував 61-річний житель цього ж району.

Внаслідок автопригоди дитину госпіталізували.

Загалом за минулу добу в області у аваріях постраждали семеро осіб.


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Теги: аварія, дитина, Підбереззя
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