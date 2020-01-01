На Волині в аварії постраждав 8-річний хлопчик
Сьогодні, 11:04
У селі Підбереззя Горохівському районі під колеса легковика ВАЗ-2105 потрапив 8-річний хлопчик.
Аварія сталася учора, 8 жовтня, повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Хлопчик - місцевий житель, він їхав на велосипеді. За кермом автомобіля перебував 61-річний житель цього ж району.
Внаслідок автопригоди дитину госпіталізували.
Загалом за минулу добу в області у аваріях постраждали семеро осіб.
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Аварія сталася учора, 8 жовтня, повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Хлопчик - місцевий житель, він їхав на велосипеді. За кермом автомобіля перебував 61-річний житель цього ж району.
Внаслідок автопригоди дитину госпіталізували.
Загалом за минулу добу в області у аваріях постраждали семеро осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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