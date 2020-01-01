На Волині ВАЗ зіткнувся із грейдером: постраждало троє людей. ФОТО
Сьогодні, 11:30
На автодорозі поблизу села Шистів Володимир-Волинського району сталась аварія з потерпілими.
Автопригода сталась 8 жовтня, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Зазначається, що 32-річний волинянин, керуючи автомобілем ВАЗ, зіткнувся із грейдером САТ, під керуванням 29-річного жителя Одеської області.
Внаслідок ДТП водій та двоє пасажирів транспортного засобу отримали тілесні ушкодження. Усі постраждалі у лікарні.
За фактом автопригоди триває досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
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Автопригода сталась 8 жовтня, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Зазначається, що 32-річний волинянин, керуючи автомобілем ВАЗ, зіткнувся із грейдером САТ, під керуванням 29-річного жителя Одеської області.
Внаслідок ДТП водій та двоє пасажирів транспортного засобу отримали тілесні ушкодження. Усі постраждалі у лікарні.
За фактом автопригоди триває досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
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