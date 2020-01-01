вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Львові 33-річний чоловік викрав причіп з передвиборчою агітацією

У Львові 33-річний чоловік викрав причіп з передвиборчою агітацією
Наприкінці вересня до поліції звернувся керівник однієї із політичних партій, який повідомив, що у Львові викрали причіп з агітаційним банером.

Зловмисником виявився 33-річний мешканець одного із сіл області, повідомляють на сайті Нацполіції.

Причіп марки Автобан 9 жовтня знайшли у нього в гаражі.

Поліція вилучила крадіжку, однак агітаційного банера партії знайти не вдалося.

Зловмиснику загрожує арешт на строк від трьох до шести місяців або обмеження волі на строк до п’яти років.

За цим фактом правоохоронці відкрили провадження за ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) КК України.

У Львові 33-річний чоловік викрав причіп з передвиборчою агітацією

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: поліція, крадіжка, причіп, агітація
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де у Прилуцькому, Дачному, Жабці та Сапоговому зупинятимуться маршрутки
Хто змагатиметься за крісло мера Луцька
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Львові 33-річний чоловік викрав причіп з передвиборчою агітацією
Сьогодні, 02:34
На перехресті в центрі Луцька просять встановити новий дорожній знак
Сьогодні, 01:28
На Волині капітально відремонтують одну з поліклінік
Сьогодні, 00:23
11 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Луцьку стартував чемпіонат міста з художньої гімнастики. ФОТО
10 жовтень, 23:32
Схожі новини
Злодій викрав з волинської лікарні інвалідний візок Злодій викрав з волинської лікарні інвалідний візок
29 вересень, 10:09
На Волині затримали дачного злодія. ФОТО На Волині затримали дачного злодія. ФОТО
20 вересень, 06:25
Двоє неповнолітніх хлопців викрали гроші з будинку волинянки Двоє неповнолітніх хлопців викрали гроші з будинку волинянки
09 вересень, 11:25
Чоловік, який викрав у волинянина сейф із великою сумою грошей, залишиться під вартою Чоловік, який викрав у волинянина сейф із великою сумою грошей, залишиться під вартою
24 липень, 16:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Львові 33-річний чоловік викрав причіп з передвиборчою агітацією
Сьогодні, 02:34
 0
На перехресті в центрі Луцька просять встановити новий дорожній знак
Сьогодні, 01:28
 0
На Волині капітально відремонтують одну з поліклінік
Сьогодні, 00:23
 0
11 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У Луцьку стартував чемпіонат міста з художньої гімнастики. ФОТО
10 жовтень, 23:32
 0
Медіа
відео
1/8