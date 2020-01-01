У Львові 33-річний чоловік викрав причіп з передвиборчою агітацією





Зловмисником виявився 33-річний мешканець одного із сіл області, повідомляють на сайті



Причіп марки Автобан 9 жовтня знайшли у нього в гаражі.



Поліція вилучила крадіжку, однак агітаційного банера партії знайти не вдалося.



Зловмиснику загрожує арешт на строк від трьох до шести місяців або обмеження волі на строк до п’яти років.



За цим фактом правоохоронці відкрили провадження за ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) КК України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Наприкінці вересня до поліції звернувся керівник однієї із політичних партій, який повідомив, що у Львові викрали причіп з агітаційним банером.Зловмисником виявився 33-річний мешканець одного із сіл області, повідомляють на сайті Нацполіції Причіп марки Автобан 9 жовтня знайшли у нього в гаражі.Поліція вилучила крадіжку, однак агітаційного банера партії знайти не вдалося.Зловмиснику загрожує арешт на строк від трьох до шести місяців або обмеження волі на строк до п’яти років.За цим фактом правоохоронці відкрили провадження за ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) КК України.

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