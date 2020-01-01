У Львові 33-річний чоловік викрав причіп з передвиборчою агітацією
Сьогодні, 02:34
Наприкінці вересня до поліції звернувся керівник однієї із політичних партій, який повідомив, що у Львові викрали причіп з агітаційним банером.
Зловмисником виявився 33-річний мешканець одного із сіл області, повідомляють на сайті Нацполіції.
Причіп марки Автобан 9 жовтня знайшли у нього в гаражі.
Поліція вилучила крадіжку, однак агітаційного банера партії знайти не вдалося.
Зловмиснику загрожує арешт на строк від трьох до шести місяців або обмеження волі на строк до п’яти років.
За цим фактом правоохоронці відкрили провадження за ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) КК України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Зловмисником виявився 33-річний мешканець одного із сіл області, повідомляють на сайті Нацполіції.
Причіп марки Автобан 9 жовтня знайшли у нього в гаражі.
Поліція вилучила крадіжку, однак агітаційного банера партії знайти не вдалося.
Зловмиснику загрожує арешт на строк від трьох до шести місяців або обмеження волі на строк до п’яти років.
За цим фактом правоохоронці відкрили провадження за ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) КК України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Львові 33-річний чоловік викрав причіп з передвиборчою агітацією
Сьогодні, 02:34
На Волині капітально відремонтують одну з поліклінік
Сьогодні, 00:23
11 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Луцьку стартував чемпіонат міста з художньої гімнастики. ФОТО
10 жовтень, 23:32