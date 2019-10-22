Луцька художниця, що мешкає у Гамбурзі, ініціювала відкриття вальдорфської школи у рідному місті





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Українська художниця та громадська активістка Юлія Марушко уже вісім років живе в німецькому Гамбурзі. Весь цей час Юлія працює з дітьми як вальдорфська вчителька. Вона ініціювала відкриття вальдорфської школи у рідному Луцьку і цьогоріч там вже набрали перший клас учнів.



Юлія постійно організовує культурно-мистецькі акції задля поширення української культури в Німеччині. Із початком Революції гідності разом із групою українців Гамбурга вони створили українсько-німецьке культурне об’єднання «Арт-Майдан», завдяки проектам якого німці і донині дізнаються все більше про історію та культуру України.



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Юлія Марушко вивчала журналістику в рідному Луцьку, після чого працювала на місцевому радіо. У 2008 році дівчина стала стипендіаткою програми Journalisten International Вільного університету Берліна (Freie Universität Berlin) для журналістів зі Східної Європи. Це була її перша поїздка до Німеччини. За кілька років, у 2012-му, Юлія знову приїхала до Німеччини — цього разу вже до міста Кассель, аби отримати кваліфікацію вальдорфської вчительки і згодом розвивати вальдорфську педагогіку в Україні.



Після навчання в Касселі Юлія проходила практику у вальдорфській школі Гамбурга і згодом переїхала у це місто на півночі Німеччини.



Юлія Марушко в педагогіці вже одинадцять років. Жартує, що має тисячі дітей по всьому світу. Вальдорфську педагогіку вона обрала з тієї причини, що та, за словами Юлії, побудована на людинознавстві: навчання передбачає індивідуальний підхід та розвиток творчих задатків дитини.



У Луцьку нині вже є вальдорфський дитячий садок і сімейний клуб за принципами вальдорфської педагогіки, а з вересня 2020 року вже набрали перший клас місцевої вальдорфської школи. Юлія також мріє відкрити в Україні таку вальдорфську школу, де б навчалися діти різних національностей і звучали б різні мови. Наразі ж їй вдається привозити в Україну тренерок і тренерів зі Швейцарії і Німеччини.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Проект «Ukraїner» у рамках рубрики «Українці за кордоном» розповів про лучанку, яка живе у Гамбурзі, але при цьому допомагає рідному місту й поширює українську культуру.Про це йдеться у матеріалі проекту , – пише «Район.Луцьк» Українська художниця та громадська активісткауже вісім років живе в німецькому Гамбурзі. Весь цей час Юлія працює з дітьми як вальдорфська вчителька. Вона ініціювала відкриття вальдорфської школи у рідному Луцьку і цьогоріч там вже набрали перший клас учнів.Юлія постійно організовує культурно-мистецькі акції задля поширення української культури в Німеччині. Із початком Революції гідності разом із групою українців Гамбурга вони створили українсько-німецьке культурне об’єднання «Арт-Майдан», завдяки проектам якого німці і донині дізнаються все більше про історію та культуру України.Юлія Марушко вивчала журналістику в рідному Луцьку, після чого працювала на місцевому радіо. У 2008 році дівчина стала стипендіаткою програми Journalisten International Вільного університету Берліна (Freie Universität Berlin) для журналістів зі Східної Європи. Це була її перша поїздка до Німеччини. За кілька років, у 2012-му, Юлія знову приїхала до Німеччини — цього разу вже до міста Кассель, аби отримати кваліфікацію вальдорфської вчительки і згодом розвивати вальдорфську педагогіку в Україні.Після навчання в Касселі Юлія проходила практику у вальдорфській школі Гамбурга і згодом переїхала у це місто на півночі Німеччини.Юлія Марушко в педагогіці вже одинадцять років. Жартує, що має тисячі дітей по всьому світу. Вальдорфську педагогіку вона обрала з тієї причини, що та, за словами Юлії, побудована на людинознавстві: навчання передбачає індивідуальний підхід та розвиток творчих задатків дитини.У Луцьку нині вже є вальдорфський дитячий садок і сімейний клуб за принципами вальдорфської педагогіки, а з вересня 2020 року вже набрали перший клас місцевої вальдорфської школи. Юлія також мріє відкрити в Україні таку вальдорфську школу, де б навчалися діти різних національностей і звучали б різні мови. Наразі ж їй вдається привозити в Україну тренерок і тренерів зі Швейцарії і Німеччини.

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