П’ять смертей і 146 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 10:55
За останню добу на Волині зареєстрували 146 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужало – 44 особи.
П’ять випадків хвороби завершилися летально (м.Луцьк – 2, Іваничівський район – 1, Любешівський район - 1, Маневицький район – 1), - інформують у Волинській ОДА.
Нові випадки захворювання виявили: м. Луцьк – 35, Луцький район – 8, м. Нововолинськ – 19, Володимир – Волинський район – 12, Горохівський район – 3, Іваничівський район – 5, Ківерцівський район – 6, Ковельський район – 18, Локачинський район – 5, Любомльський район – 7, Любешівський район – 10, Маневицький район – 3, Ратнівський район – 6, Рожищенський район –4, Старовижівський район – 5.
Загалом станом на 12 жовтня в області зареєстрували 9791 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 579 у дітей та 1056 у медичних працівників. Одужало 5850 осіб, з них 374 дитини та 719 медичних працівників. 201 випадок хвороби завершився летально (в тому числі померло 5 медиків).
За весь період спостереження в області коронавірусна хвороба виявлена:
• м. Луцьк – 2564 (в т. ч. 58 летальних)
• Луцький район – 943 (в т. ч. 16 летальних)
• м. Нововолинськ – 768 (в т. ч. 15 летальних)
• Володимир-Волинський район – 807 (в т. ч. 8 летальних)
• Горохівський район – 430 (в т. ч. 10 летальних)
• Іваничівський район – 213 (в т. ч. 6 летальних)
• Камінь-Каширський район – 380 (в т. ч. 11 летальних)
• Ківерцівський район – 956 ( в т. ч. 16 летальних)
• Ковельський район – 711 (в т. ч. 20 летальних)
• Локачинський район – 100
• Любомльський район – 195 (в т. ч. 1 летальний)
• Любешівський район –309 (в т. ч. 6 летальних)
• Маневицький район – 466 ( в т. ч. 14 летальних)
• Ратнівський район – 307 (в т.ч. 10 летальних)
• Рожищенський район – 231 (в т. ч. 5 летальних)
• Старовижівський район – 132 ( в т.ч. 2 летальних)
• Турійський район – 200 ( в т. ч. 2 летальний)
• Шацький район – 79 (в т. ч. 1 летальний)
За попередню добу надійшло 147 повідомлень про підозру на COVID-19.
По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено 57450 особи. За останню добу обстежено 656 осіб.
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П’ять випадків хвороби завершилися летально (м.Луцьк – 2, Іваничівський район – 1, Любешівський район - 1, Маневицький район – 1), - інформують у Волинській ОДА.
Нові випадки захворювання виявили: м. Луцьк – 35, Луцький район – 8, м. Нововолинськ – 19, Володимир – Волинський район – 12, Горохівський район – 3, Іваничівський район – 5, Ківерцівський район – 6, Ковельський район – 18, Локачинський район – 5, Любомльський район – 7, Любешівський район – 10, Маневицький район – 3, Ратнівський район – 6, Рожищенський район –4, Старовижівський район – 5.
Загалом станом на 12 жовтня в області зареєстрували 9791 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 579 у дітей та 1056 у медичних працівників. Одужало 5850 осіб, з них 374 дитини та 719 медичних працівників. 201 випадок хвороби завершився летально (в тому числі померло 5 медиків).
За весь період спостереження в області коронавірусна хвороба виявлена:
• м. Луцьк – 2564 (в т. ч. 58 летальних)
• Луцький район – 943 (в т. ч. 16 летальних)
• м. Нововолинськ – 768 (в т. ч. 15 летальних)
• Володимир-Волинський район – 807 (в т. ч. 8 летальних)
• Горохівський район – 430 (в т. ч. 10 летальних)
• Іваничівський район – 213 (в т. ч. 6 летальних)
• Камінь-Каширський район – 380 (в т. ч. 11 летальних)
• Ківерцівський район – 956 ( в т. ч. 16 летальних)
• Ковельський район – 711 (в т. ч. 20 летальних)
• Локачинський район – 100
• Любомльський район – 195 (в т. ч. 1 летальний)
• Любешівський район –309 (в т. ч. 6 летальних)
• Маневицький район – 466 ( в т. ч. 14 летальних)
• Ратнівський район – 307 (в т.ч. 10 летальних)
• Рожищенський район – 231 (в т. ч. 5 летальних)
• Старовижівський район – 132 ( в т.ч. 2 летальних)
• Турійський район – 200 ( в т. ч. 2 летальний)
• Шацький район – 79 (в т. ч. 1 летальний)
За попередню добу надійшло 147 повідомлень про підозру на COVID-19.
По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено 57450 особи. За останню добу обстежено 656 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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П’ять смертей і 146 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 10:55