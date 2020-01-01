П’ять смертей і 146 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу

За останню добу на Волині зареєстрували 146 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужало – 44 особи.П’ять випадків хвороби завершилися летально (м.Луцьк – 2, Іваничівський район – 1, Любешівський район - 1, Маневицький район – 1), - інформують у Волинській ОДА.Нові випадки захворювання виявили: м. Луцьк – 35, Луцький район – 8, м. Нововолинськ – 19, Володимир – Волинський район – 12, Горохівський район – 3, Іваничівський район – 5, Ківерцівський район – 6, Ковельський район – 18, Локачинський район – 5, Любомльський район – 7, Любешівський район – 10, Маневицький район – 3, Ратнівський район – 6, Рожищенський район –4, Старовижівський район – 5.Загалом станом на 12 жовтня в області зареєстрували 9791 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 579 у дітей та 1056 у медичних працівників. Одужало 5850 осіб, з них 374 дитини та 719 медичних працівників. 201 випадок хвороби завершився летально (в тому числі померло 5 медиків).За весь період спостереження в області коронавірусна хвороба виявлена:• м. Луцьк – 2564 (в т. ч. 58 летальних)• Луцький район – 943 (в т. ч. 16 летальних)• м. Нововолинськ – 768 (в т. ч. 15 летальних)• Володимир-Волинський район – 807 (в т. ч. 8 летальних)• Горохівський район – 430 (в т. ч. 10 летальних)• Іваничівський район – 213 (в т. ч. 6 летальних)• Камінь-Каширський район – 380 (в т. ч. 11 летальних)• Ківерцівський район – 956 ( в т. ч. 16 летальних)• Ковельський район – 711 (в т. ч. 20 летальних)• Локачинський район – 100• Любомльський район – 195 (в т. ч. 1 летальний)• Любешівський район –309 (в т. ч. 6 летальних)• Маневицький район – 466 ( в т. ч. 14 летальних)• Ратнівський район – 307 (в т.ч. 10 летальних)• Рожищенський район – 231 (в т. ч. 5 летальних)• Старовижівський район – 132 ( в т.ч. 2 летальних)• Турійський район – 200 ( в т. ч. 2 летальний)• Шацький район – 79 (в т. ч. 1 летальний)За попередню добу надійшло 147 повідомлень про підозру на COVID-19.По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено 57450 особи. За останню добу обстежено 656 осіб.