Луцькі патрульні затримали трьох осіб з наркотичними речовинами





Про це



Так, наряд патрульної поліції на вулиці Рівненській затримав 29-річного чоловіка. Відповідно до ст. 34 Закону України "Про Національну поліцію" патрульні здійснили поверхневу перевірку, виявили та вилучили у нього речовину, схожу на наркотичну — канабіс. На вулиці Данила Галицького виявили 31-річного чоловіка, який мав при собі речовину, схожу на наркотичну — амфетамін. А на вулиці Карпенка-Карого у 32-річної особи патрульні виявили ймовірний наркотичний засіб — канабіс.



У всіх випадках на місці події працювала слідчо-оперативна група Луцького відділу поліції.



Наразі за усіма фактами відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) КК України.



Головне фото - ілюстративне.

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