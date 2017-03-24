Луцькі патрульні затримали трьох осіб з наркотичними речовинами
Сьогодні, 18:46
За останні три дні патрульні виявили трьох осіб із наркотичними засобами.
Про це повідомляє патрульна поліція у Волинській області.
Так, наряд патрульної поліції на вулиці Рівненській затримав 29-річного чоловіка. Відповідно до ст. 34 Закону України "Про Національну поліцію" патрульні здійснили поверхневу перевірку, виявили та вилучили у нього речовину, схожу на наркотичну — канабіс. На вулиці Данила Галицького виявили 31-річного чоловіка, який мав при собі речовину, схожу на наркотичну — амфетамін. А на вулиці Карпенка-Карого у 32-річної особи патрульні виявили ймовірний наркотичний засіб — канабіс.
У всіх випадках на місці події працювала слідчо-оперативна група Луцького відділу поліції.
Наразі за усіма фактами відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) КК України.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це повідомляє патрульна поліція у Волинській області.
Так, наряд патрульної поліції на вулиці Рівненській затримав 29-річного чоловіка. Відповідно до ст. 34 Закону України "Про Національну поліцію" патрульні здійснили поверхневу перевірку, виявили та вилучили у нього речовину, схожу на наркотичну — канабіс. На вулиці Данила Галицького виявили 31-річного чоловіка, який мав при собі речовину, схожу на наркотичну — амфетамін. А на вулиці Карпенка-Карого у 32-річної особи патрульні виявили ймовірний наркотичний засіб — канабіс.
У всіх випадках на місці події працювала слідчо-оперативна група Луцького відділу поліції.
Наразі за усіма фактами відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) КК України.
Головне фото - ілюстративне.
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