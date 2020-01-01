У Луцьку відремонтують приміщення центру первинної допомоги
Сьогодні, 02:29
Поточний ремонт приміщень комунального підприємства «Луцького центру первинної медичної допомоги» на проспекті Волі, 66а у Луцьку коштуватиме до 951 тисячі гривень.
Замовником виступає КП «Луцький центр первинної медичної допомоги». Тендерні пропозиції приймають до 26 жовтня, повідомляє «Волинь Online».
Термін надання послуг – до кінця року.
Очікувана вартість становить 951,583 тисячі гривень.
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Замовником виступає КП «Луцький центр первинної медичної допомоги». Тендерні пропозиції приймають до 26 жовтня, повідомляє «Волинь Online».
Термін надання послуг – до кінця року.
Очікувана вартість становить 951,583 тисячі гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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