У Луцьку відремонтують приміщення центру первинної допомоги





Замовником виступає КП «Луцький центр первинної медичної допомоги». Тендерні пропозиції приймають до 26 жовтня, повідомляє



Термін надання послуг – до кінця року.



Очікувана вартість становить 951,583 тисячі гривень.

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