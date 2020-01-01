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У Луцьку відремонтують приміщення центру первинної допомоги

У Луцьку відремонтують приміщення центру первинної допомоги
Поточний ремонт приміщень комунального підприємства «Луцького центру первинної медичної допомоги» на проспекті Волі, 66а у Луцьку коштуватиме до 951 тисячі гривень.

Замовником виступає КП «Луцький центр первинної медичної допомоги». Тендерні пропозиції приймають до 26 жовтня, повідомляє «Волинь Online».

Термін надання послуг – до кінця року.

Очікувана вартість становить 951,583 тисячі гривень.

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Теги: ремонт, центр первинноъ медичноъ допомоги
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