Шість людей померли і 164 нових випадки: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 10:24
За останню добу на Волині зареєстрували 164 нових випадки захворювання на COVID-19. Одужало – 67 осіб.
Шість випадків хвороби завершилися летально (м.Луцьк – 2, м.Нововолинськ – 1, Ковельський район – 2, Рожищенський район – 1), - інформують у Волинській ОДА.
Нові випадки захворювання виявили: м. Луцьк – 32, Луцький район – 8, м. Нововолинськ – 17, Володимир – Волинський район – 15, Горохівський район – 17, Іваничівський район – 2, Камінь-Кашинський район – 3, Ківерцівський район – 25, Ковельський район – 12, Локачинський район – 2, Любешівський район – 6, Маневицький район – 8, Ратнівський район – 7, Рожищенський район –6, Турійський район – 3, Шацький район - 1.
Загалом станом на 13 жовтня в області зареєстровано 9955 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 589 у дітей та 1069 у медичних працівників. Одужало 5917 осіб, з них 376 дітей та 730 медичних працівників. 207 випадків хвороби завершилися летально (в тому числі померло 5 медиків).
За весь період спостереження в області коронавірусна хвороба виявлена:
м. Луцьк – 2596 (в т. ч. 60 летальних)
Луцький район – 951 (в т. ч. 16 летальних)
м. Нововолинськ – 785 (в т. ч. 16 летальних)
Володимир-Волинський район – 822 (в т. ч. 8 летальних)
Горохівський район – 447 (в т. ч. 10 летальних)
Іваничівський район – 215 (в т. ч. 6 летальних)
Камінь-Каширський район – 383 (в т. ч. 11 летальних)
Ківерцівський район – 981 ( в т. ч. 16 летальних)
Ковельський район – 723 (в т. ч. 22 летальних)
Локачинський район – 102
Любомльський район – 195 (в т. ч. 1 летальний)
Любешівський район –315 (в т. ч. 6 летальних)
Маневицький район – 474 ( в т. ч. 14 летальних)
Ратнівський район – 314 (в т.ч. 10 летальних)
Рожищенський район – 237 (в т. ч. 6 летальних)
Старовижівський район – 132 ( в т.ч. 2 летальних)
Турійський район – 203 ( в т. ч. 2 летальний)
Шацький район – 80 (в т. ч. 1 летальний)
За попередню добу надійшло 163 повідомлення про підозру на COVID-19. По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено 57883 особи. За останню добу обстежено 488 осіб.
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Шість випадків хвороби завершилися летально (м.Луцьк – 2, м.Нововолинськ – 1, Ковельський район – 2, Рожищенський район – 1), - інформують у Волинській ОДА.
Нові випадки захворювання виявили: м. Луцьк – 32, Луцький район – 8, м. Нововолинськ – 17, Володимир – Волинський район – 15, Горохівський район – 17, Іваничівський район – 2, Камінь-Кашинський район – 3, Ківерцівський район – 25, Ковельський район – 12, Локачинський район – 2, Любешівський район – 6, Маневицький район – 8, Ратнівський район – 7, Рожищенський район –6, Турійський район – 3, Шацький район - 1.
Загалом станом на 13 жовтня в області зареєстровано 9955 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 589 у дітей та 1069 у медичних працівників. Одужало 5917 осіб, з них 376 дітей та 730 медичних працівників. 207 випадків хвороби завершилися летально (в тому числі померло 5 медиків).
За весь період спостереження в області коронавірусна хвороба виявлена:
м. Луцьк – 2596 (в т. ч. 60 летальних)
Луцький район – 951 (в т. ч. 16 летальних)
м. Нововолинськ – 785 (в т. ч. 16 летальних)
Володимир-Волинський район – 822 (в т. ч. 8 летальних)
Горохівський район – 447 (в т. ч. 10 летальних)
Іваничівський район – 215 (в т. ч. 6 летальних)
Камінь-Каширський район – 383 (в т. ч. 11 летальних)
Ківерцівський район – 981 ( в т. ч. 16 летальних)
Ковельський район – 723 (в т. ч. 22 летальних)
Локачинський район – 102
Любомльський район – 195 (в т. ч. 1 летальний)
Любешівський район –315 (в т. ч. 6 летальних)
Маневицький район – 474 ( в т. ч. 14 летальних)
Ратнівський район – 314 (в т.ч. 10 летальних)
Рожищенський район – 237 (в т. ч. 6 летальних)
Старовижівський район – 132 ( в т.ч. 2 летальних)
Турійський район – 203 ( в т. ч. 2 летальний)
Шацький район – 80 (в т. ч. 1 летальний)
За попередню добу надійшло 163 повідомлення про підозру на COVID-19. По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено 57883 особи. За останню добу обстежено 488 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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