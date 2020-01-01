Шість людей померли і 164 нових випадки: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу

За останню добу на Волині зареєстрували 164 нових випадки захворювання на COVID-19. Одужало – 67 осіб.Шість випадків хвороби завершилися летально (м.Луцьк – 2, м.Нововолинськ – 1, Ковельський район – 2, Рожищенський район – 1), - інформують у Волинській ОДА.Нові випадки захворювання виявили: м. Луцьк – 32, Луцький район – 8, м. Нововолинськ – 17, Володимир – Волинський район – 15, Горохівський район – 17, Іваничівський район – 2, Камінь-Кашинський район – 3, Ківерцівський район – 25, Ковельський район – 12, Локачинський район – 2, Любешівський район – 6, Маневицький район – 8, Ратнівський район – 7, Рожищенський район –6, Турійський район – 3, Шацький район - 1.Загалом станом на 13 жовтня в області зареєстровано 9955 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 589 у дітей та 1069 у медичних працівників. Одужало 5917 осіб, з них 376 дітей та 730 медичних працівників. 207 випадків хвороби завершилися летально (в тому числі померло 5 медиків).За весь період спостереження в області коронавірусна хвороба виявлена:м. Луцьк – 2596 (в т. ч. 60 летальних)Луцький район – 951 (в т. ч. 16 летальних)м. Нововолинськ – 785 (в т. ч. 16 летальних)Володимир-Волинський район – 822 (в т. ч. 8 летальних)Горохівський район – 447 (в т. ч. 10 летальних)Іваничівський район – 215 (в т. ч. 6 летальних)Камінь-Каширський район – 383 (в т. ч. 11 летальних)Ківерцівський район – 981 ( в т. ч. 16 летальних)Ковельський район – 723 (в т. ч. 22 летальних)Локачинський район – 102Любомльський район – 195 (в т. ч. 1 летальний)Любешівський район –315 (в т. ч. 6 летальних)Маневицький район – 474 ( в т. ч. 14 летальних)Ратнівський район – 314 (в т.ч. 10 летальних)Рожищенський район – 237 (в т. ч. 6 летальних)Старовижівський район – 132 ( в т.ч. 2 летальних)Турійський район – 203 ( в т. ч. 2 летальний)Шацький район – 80 (в т. ч. 1 летальний)За попередню добу надійшло 163 повідомлення про підозру на COVID-19. По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено 57883 особи. За останню добу обстежено 488 осіб.