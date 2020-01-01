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Молодий волинянин під час пожежі у будинку отримав страшні опіки

Молодий волинянин під час пожежі у будинку отримав страшні опіки
У селі Бужанка Іваничівського району горів цегляний житловий будинок.

На місці пожежі отримав опіки І-ІІ ст. китиць обох рук та обох гомілок громадянин 1989 року народження, - пише У ДСНС України у Волинській області.

Потерпілого госпіталізували до Волинської обласної клінічної лікарні. Ймовірна причина – порушення правил при експлуатації пічного опалення.

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Теги: опіки, пожежа, чоловік
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