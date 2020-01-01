Молодий волинянин під час пожежі у будинку отримав страшні опіки





На місці пожежі отримав опіки І-ІІ ст. китиць обох рук та обох гомілок громадянин 1989 року народження, - пише У ДСНС України у Волинській області.



Потерпілого госпіталізували до Волинської обласної клінічної лікарні. Ймовірна причина – порушення правил при експлуатації пічного опалення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Бужанка Іваничівського району горів цегляний житловий будинок.На місці пожежі отримав опіки І-ІІ ст. китиць обох рук та обох гомілок громадянин 1989 року народження, - пише У ДСНС України у Волинській області.Потерпілого госпіталізували до Волинської обласної клінічної лікарні. Ймовірна причина – порушення правил при експлуатації пічного опалення.

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