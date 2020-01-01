Молодий волинянин під час пожежі у будинку отримав страшні опіки
Сьогодні, 10:52
У селі Бужанка Іваничівського району горів цегляний житловий будинок.
На місці пожежі отримав опіки І-ІІ ст. китиць обох рук та обох гомілок громадянин 1989 року народження, - пише У ДСНС України у Волинській області.
Потерпілого госпіталізували до Волинської обласної клінічної лікарні. Ймовірна причина – порушення правил при експлуатації пічного опалення.
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На місці пожежі отримав опіки І-ІІ ст. китиць обох рук та обох гомілок громадянин 1989 року народження, - пише У ДСНС України у Волинській області.
Потерпілого госпіталізували до Волинської обласної клінічної лікарні. Ймовірна причина – порушення правил при експлуатації пічного опалення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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